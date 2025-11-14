黑色星期五優惠大合集！
享慢煮意Fast Gourmet「時令大閘蟹八道菜盛宴」買一送一！人均$2XX起食珍寶帶子配魚子醬/火焰甲羅燒鮑魚｜Black Friday優惠2025
位於尖沙咀的享慢煮意 Fast Gourmet推出大閘蟹套餐及下午茶套餐優惠，各自均享買一送一！內文即睇：
位於尖沙咀的享慢煮意Fast Gourmet推出大閘蟹套餐及下午茶套餐優惠，各自均享買一送一！時令大閘蟹八道菜盛宴人均低至$298起，即可品嚐紫蘇鹽焗大閘蟹、蟹籽櫻花蝦沙律、爆漿鱈場蟹膏流心牛角包、香煎北海道珍寶帶子配魚子醬等八道精緻菜式，極具誠意！而魚子醬雙子塔下午茶人均則$244起，即可食到多款心思鹹甜點如魚子醬配北海道珍寶帶子、法式鴨肝醬千層酥、法式焦糖燉蛋等；另加魚子醬海鮮塔和一款招牌流心牛角包，Cp值甚高！11月14日下午六點在KKday限時搶購，立即睇下文了解詳情啦！
享慢煮意 Fast Gourmet推時令大閘蟹八道菜盛宴人均$2XX
位於尖沙咀的享慢煮意 Fast Gourmet推出買一送一優惠，首先為食客呈獻一場鮮味無窮的大閘蟹饗宴！時令大閘蟹八道菜盛宴於午市晚市都適用，迎賓飲品已包括汽泡酒、花雕、鮮薑茶等，為貼題美食揭開序幕；一眾菜式有極揼本的香煎北海道珍寶帶子配魚子醬或火焰甲羅燒鮑魚；蟹籽蟹肉櫻花蝦沙律；爆漿鱈場蟹膏流心牛角包或招牌龍蝦湯流心牛角包；法式龍蝦湯或黑松露蘑菇湯；再來就是主角的紫蘇鹽焗時令江蘇大閘蟹（一公一乸）或大閘蟹粉燴伊麵/意大利飯，一眾蟹控豈能錯過；除海鮮外，下一道菜食客亦可品嚐到肉類，如手作威靈頓牛柳、慢煮和牛面頰、松露蜜糖黑毛豬柳等；最後，甜品有鮮薑可麗露或糖漬玫瑰焦糖燉蛋，為這頓種類、口感都多樣化有層次的套餐畫上完美句號！
【買一送一】時令大閘蟹八道菜盛宴、午市晚市適用、尖沙咀店堂食
優惠價：$596起/2位（
原價：$596/位）
魚子醬雙子塔下午茶買一送一優惠
至於魚子醬雙子塔下午茶都有買一送一，鹹點有魚子醬配北海道珍寶帶子、法式鴨肝醬千層酥、飛魚籽蟹肉沙律、意大利風乾火腿蕃茄多士，用料相當有誠意；甜點則有法式焦糖燉蛋、法式馬卡龍、爆炸糖朱古力蛋糕、白松露芝士蛋糕；再來就是魚子醬海鮮塔，包括法國黃金螺、西伯利亞七年鱘魚子、波士頓龍蝦、松葉蟹腳、鳳尾蝦、藍青口；當然不少得餐廳的招牌流心牛角包啦，啖啖都是精華！兩大套餐，不論蟹迷還是下午茶愛好者，千萬不能錯過！
【買一送一】魚子醬雙子塔下午茶｜2 位起、尖沙咀店堂食（用餐時段：14:30-16:30）
優惠價：$488起/2位（
原價：$488/位）
享慢煮意 Fast Gourmet
地址：尖沙咀彌敦道 100 號 The ONE 6 樓 L608 號舖 (地圖)
