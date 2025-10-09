享樂烘焙首創個人品牌麵粉！專屬日本製三金麵粉面世 創辦人：雞蛋和糖是配角，麵粉才是主角

「做麵包，雞蛋和糖都是配角，麵粉才是主角。」於是，享樂烘焙主理人Vincent決定親手「栽培」專屬於自己的主角，遠赴日本福岡探廠，花了一年時間研發，調整配方、控制蛋白質含量、確定研磨度；終於，屬於享樂烘焙的專屬麵粉面世，起名「三金麵粉」，正式投入享樂烘焙的日常製作中，將貝果、吐司、酥皮三大「金牌」麵包精品化！

16歲搬不起麵粉 做麵包學徙第一天被炒

香港享樂烘焙主理人兼創辦人Vincent的麵包生涯，始於16歲那年的「失敗體驗」。他回憶當年暑期在港式麵包店應聘時的窘境：「工作第一天就被辭退，當年年輕力弱，連麵粉也搬不起。」後來輾轉於各行各業兼職，只渴望掌握一門安身立命的技能，但命運注定他踏上麵包烘焙的路，當年那間麵包店又再招聘，Vincent又再次踏入那道門，然後逐漸在重複的揉麵、發酵中生出熱情。

23、24歲時，已累積數年經驗的Vincent萌生創業念頭，他不滿足於香港街頭常見的長方形、圓形傳統麵包，透過書籍與網絡接觸到日本麵包文化，被其多樣化的造型與口感吸引，決心鑽研「與眾不同的麵包」，從佐敦油麻地上海街的首間合作店起步，後赴台灣參加短期烘焙課程，Vincent：「每月幾天跟不同的師傅學藝，一年之後更開始協助師傅做助教，希望可更深入得到更多技術。」經歷與朋友合創品牌，再到與太太攜手，在新蒲崗開設了第一間「享樂烘焙」，Vincent開始了這條用麵粉鋪的路。

享樂烘焙主理人Vincent，研發出專屬的三金麵粉。

享樂烘焙由新蒲崗開始，至今已經開到第五間分店。

創店改造貝果 港版口味兼具煙靭與鬆軟

創店初期，Vincent大膽推出當時在香港尚未流行的Bagel（貝果），從藍莓、原味、芋頭芝士三款經典口味起步。他表示：「想把貝果改造成適合香港人的口味，香港人偏好鬆軟，不像歐洲麵包偏硬或脆口，於是用上了湯種做法，以熱水加入麵糰，額外吸水更多，讓麵包更符合口味。」這款兼具適度煙靭與鬆軟感的香港Style貝果，迅速成為店內招牌。

做麵包需要投放心思、投放創意，這份「心意」的起點，便是作為「主角」的麵粉：「創作一款麵包，由麵粉出發；因為麵粉比例、吸水率、蛋白質含量等，直接影響口感、味道。」因想做出理想麵包，Vincent經常需搭配高、中、低筋粉調製配方，有時還會遭遇食材斷貨、狀態不穩導致麵包無法按預期推出的困擾，這也催生了他的執念：「好想有一種不需要調配，就能做出想要口感和味道的麵粉」。

比高包傳統做法是水燙，但享樂烘焙用上了神秘步驟，令口感更不一樣。

享樂烘焙的比高包絕對是王牌產品，至今已經發展出很多不同口味。

耗時一年研發自家麵粉 決定三金配方

這款專屬麵粉的研發耗時近一年。Vincent親赴日本福岡的麵粉廠：「直接到廠視察環境、參與調配，再溝通想要的效果，回到香港後，換成遙距模式，微調不同比例配方版本，再從日本寄來試味，直到滿意為止。」最終鎖定蛋白質含量約12%的參數， Vincent也格外注重麵粉灰分指標，它宛如麵包的「風味密碼」，直接決定烘烤後麥香的濃淡層次：「灰分會影響麵包焗出的麥香濃度，此外，小麥的產地、麥粒部位、研磨粗細，都是研發時的關鍵考慮要素，最終希望達成「兼具麥香與煙靭度」的目標！

目前，享樂烘焙有三款麵包使用這款專屬麵粉，也因新麵粉而重新調整了水份比例、揉麵時間等：「改良後的比高包口感更細緻，當然仍在仔細調節中。」原來，專屬麵粉也帶來成本壓力：「每一批都由日本專屬製作、獨立進口，出入口費用、運輸費都增加了成本，加上香港潮濕，需專業人士協助存倉控濕，這款麵粉也比一般麵粉貴。」享樂烘焙是香港唯一使用三金麵粉的品牌，「的確，我們直到開到第五間分店，品牌開始成熟，出產量開始穩定，能承受這個用量，才着手研發自己的麵粉」。

Vincent一心一意只想做好麵包，對麵粉的研磨度、灰分，以至蛋白質含量都有很高的要求。

專屬的三金麵粉也只有享樂烘焙專用，Vincent坦言暫時沒有出售的打算。

旗艦店著重體驗式嘗味 麵包精品化

傳統港式麵包或者也開始精品化，不知不覺已經突破地域限制，Vincent：「已經有不少例子，將麵包變成手信，衝出香港，踏上國際視線舞台。」享樂烘焙近期在荔枝角開設的旗艦店，正是標誌性的第五間分店，作為品牌全新里程碑，它打破了傳統麵包店的經營模式，Vincent解釋初衷時表示：「希望麵包不再是邊走邊吃的充飢品。」店內除了延續供應人氣麵包，更引入座位區，新增咖啡及多種飲品，為食客帶來「坐低慢慢歎」的全新體驗。

現時Vincent的團隊計劃10月開始全線逐步轉用新麵粉，也暫沒有計劃再開新店，他表示：「現階段希望先專注這幾間分店，始終想更親力親為，怕兼顧不到。」現時新店內最暢銷的吐司、牛角包與比高包，已用上了三金麵粉專屬配方，正是這份「精品化」堅持的最佳證明！

享樂烘焙第五分店增設了座位，讓一眾惜包之人坐低慢慢嘆。

店裏的椅子竟然用原木打造成比高包，份量十足。

享樂烘焙的牛角包也很受歡迎。

享樂烘焙

地址：荔枝角瓊林街83號地下G03-G04號舖 （地圖）

