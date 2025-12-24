京東佳宝在港銷19萬隻大閘蟹 成全港最大大閘蟹零售商

京東公布，旗下佳宝大閘蟹累計銷量突破19萬隻。

京東（9618）公布，旗下佳宝大閘蟹累計銷量突破19萬隻，遠超2024年香港全年大閘蟹進口總量，成為香港大閘蟹市場最大零售商。

京東表示，8月完成對佳宝超市的收購後，雙方業務整合快速推進，成效顯著，當中大閘蟹憑藉，創下逾19萬隻的銷量紀錄，穩居龍頭地位。京東提及，過往9年間，內地大閘蟹無法直供香港，市民需自提或購買經轉運的產品，京東聯合首批獲得供港資質的水產供應商，從江蘇直運大閘蟹到香港佳宝。

京東補充，每隻大閘蟹均配備專屬溯源蟹扣，消費者掃碼即可查詢養殖基地等信息。京東指，產地直送的模式大幅壓縮了成本，使佳宝大閘蟹售價較傳統渠道低約20%。

佳宝：25至27日推出八折優惠

聖誕臨近，佳宝宣布於12月25日至27日推出八折優惠，門店逾千款商品參與優惠，包括生鮮食材、居家日用品等。

