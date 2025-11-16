中國北京 - Media OutReach Newswire - 2025年11月16日 - 2025年11月12日，由北京市朝陽區人民政府與北京市投資促進服務中心共同主辦、北京市朝陽區投資促進服務中心承辦的"聚力京港，鏈接全球——與世界共朝陽"專題推介活動在香港國際會議展覽中心成功舉辦。通過主題推介、企業分享、圓桌對話等六大環節，為京港兩地創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合搭建高效對接橋樑。





京港攜手，再譜新篇，朝陽區持續深化兩地合作，成功簽約195億元

朝陽區持續深化兩地合作，聚焦京港兩地的重點合作領域和產業發展方向，集中簽約了一批重大投資專案和戰略合作專案，覆蓋商務、金融、科技、文旅等關鍵領域，簽約總金額約合195億元，各板塊成果亮點突出。



一是聚力聯動，多領域亮點紛呈



從金融科技到文創潮玩，多元專案在此交匯，京港合作在多個領域同步推進，構建起產業協同發展的新生態。



在京投資：多元領域開花，助力產業升級



在商務方面，華潤萬象城作為北京市首例"期地"供地模式的TOD一體化開發專案，將打造高端商業綜合體，推動區域向"站城融合"的城市中心轉型；



金融與醫藥領域，中信保誠人壽保險有限公司、賽諾菲（中國）投資有限公司雙雙增資，為實體經濟和生物醫藥創新提供助力；



東亞銀行在朝陽區將新設貽雅（北京）商業管理有限公司，協助東亞銀行管理其在北京地區的商業地產運營、商業諮詢等業務，標誌著東亞銀行深化京港合作、佈局北京市場的戰略決心；



晶靈量子人工智慧（北京）有限公司將落戶北京朝陽，打造全國首個以"AI健康消費Agent"為核心的智能產業集群；



首程式控制股在朝陽區新設立具身智能產業投資基金，以"產業+園區+基金"模式，構建研發到應用的完整生態，為產業注入強勁資本動能，共拓新質生產力發展空間。



在港投資：京港優勢互補，推動協同發展



奇夢島集團與香港紫荊雜誌社達成潮玩IP文化合作，雙方將結合北京的文化創新實力與香港的國際化優勢，重點圍繞IP設計與文化共創，攜手打造"金紫荊·節節高"熊貓形象香港城市限定款，在香港近50個網點發售，推動京港兩地文化產業協同發展。



戰略合作：跨界攜手前行，探索創新路徑



在文化旅遊領域，中國旅遊集團、貓眼影業、元氣森林三方攜手，整合旅遊實體資源、影視IP資源與品牌行銷資源，共同探索"文化（電影、演出）+旅遊+消費+體育"創新商業模式，以朝陽為資源整合高地打造特色文旅產品，激發城市消費活力。



在商務服務領域，北京藍色游標數據科技集團與香港投資推廣署簽署合作備忘錄，以科技驅動行銷創新，依託香港作為中資"出海"基地的優勢，持續佈局全球化，推動國際業務躍上新臺階。



二是核心樞紐，雙向賦能發展



作為京港經貿合作的重要橋樑與紐帶，朝陽區始終以開放姿態搭建兩地交流對接平臺，憑藉優質的營商環境、完善的服務保障與豐富的資源優勢，成為外資外企入華、港資企業北上的首選地之一。



從合作基礎看



朝陽與香港功能定位、產業方向高度契合——香港是國際金融、貿易與專業服務中心，朝陽則是首都經濟大區、國際消費主承載區與"中國涉外第一區"。目前近4000家港資企業在朝陽深耕，累計投資超1350億美元。



從保障能力看



經濟規模上，朝陽區GDP、財政收入等關鍵指標占全市約20%，市場主體37.3萬家；對外開放上，有全市近100%的外國駐華使館、80%的國際組織和商會、70%的跨國公司地區總部；科技創新上，國高新企業近3700家，專精特新超1200家，國家級"小巨人"82家，獨角獸企業25家；



消費活力上領跑全市，高品質商圈、首店等占比近半；制度創新上，"兩區"建設形成87項改革案例，其中15項在全國複製推廣，落地109個首批首家示範性專案；企業服務上，率先推出"一照多址""全程電子化登記"、香港非自然人投資主體登記業務"全程網辦"等便利舉措，首創"服務包""服務管家"機制；營商環境上，形成商務、金融、青年科技創業人才等8個專項政策，及互聯網3.0、人工智慧等4個科技領域細分政策，每年超15億元支持資金，連續五年蟬聯北京營商環境評價第一，CBD吸引力指數居中國第一、亞洲第二、全球第七。



以開放促合作，以創新鏈動未來，朝陽區將持續優化營商環境，充分發揮"橋樑紐帶"作用，推動京港在金融、科技、文旅等領域的協同發展，誠邀全球企業與人才共築機遇、共贏明天。





