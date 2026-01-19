京王讀賣樂園站變身為「PokéPark KANTO」裝飾！京王線彩繪列車也開始運行

京王電鐵株式會社宣布，決定成為合同公司 PokéPark KANTO 的宣傳合作夥伴暨官方贊助商。

「PokéPark KANTO」內的遊樂設施「布伊布伊布步遊」將展示京王集團企業標誌，並將實施京王讀賣樂園站的裝飾、京王線彩繪列車的運行。

京王電鐵決定成為 PokéPark KANTO 的宣傳合作夥伴！

「PokéPark KANTO」是於讀賣樂園內開幕、寶可夢首座戶外常設設施。

約2.6公頃的用地內，由森林區域的「寶可夢森林」與城鎮區域的「草紗鎮」兩個區域構成，能享受彷彿來到寶可夢世界般的冒險。

布伊布伊布步遊

在「草紗鎮」區域內，伊布們的旋轉木馬「布伊布伊布步遊」上將展示京王集團的企業標誌。

旨在透過京王電鐵與「PokéPark KANTO」的合作強化，活化沿線地區並創造移動需求。

京王讀賣樂園站變身為「PokéPark KANTO」裝飾！

京王讀賣樂園站

京王讀賣樂園站的剪票口內外，將出現「PokéPark KANTO」的主視覺裝飾以及寶可夢森林、草紗鎮的插圖。

自2026年1月16日(五)起已陸續進行裝飾。

京王線彩繪列車開始運行！

「PokéPark KANTO」彩繪列車

自2026年3月18日(三)起，「PokéPark KANTO」彩繪列車開始運行。

設計採用了主視覺圖以及身穿嘉年華服裝的皮卡丘・伊布。

將於京王線・都營新宿線運行。

詳情請參閱京王電鐵新聞稿。