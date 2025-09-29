Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

激抵7折優惠！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題優惠 人均$368任食2小時／再送蠔皇鮑魚伴金錢

快踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時7折優惠，折後人均只需$368即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！

人均$368任食2小時大閘蟹及片皮鴨 再送蠔皇鮑魚伴金錢

今次京都大酒樓推出的「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」，最矚目當然是大閘蟹及片皮鴨兩大主角。當中大閘蟹提供清蒸、花雕蒸及鹽油焗三款做法，可以將大閘蟹的鮮美發揮得淋漓盡致。Yahoo購物專員私心推薦清蒸做法，鮮甜肥美的蟹膏金黃香濃，入口即化，而蟹肉肉質鮮甜細緻，食完會不停想encore！至於片皮鴨方面，大廚使用傳統京式製法，鴨皮烤得金黃酥脆，食落香脆可口，鴨肉則保持濕潤嫩滑，搭配甜麵醬、蔥絲及餅皮同吃，口感層次豐富。

除了大閘蟹及片皮鴨外，放題還有提供多款配菜及特色熱食，包括滋補的太史燴蛇羹、鮮味十足的荷香蒸海蝦、香氣撲鼻的臘味糯米飯及多款甜品，保證大家夠飽。另外京都大酒樓更加碼每位客人再送一客「蠔皇鮑魚伴金錢」，鮑魚爽滑彈牙，醬汁濃郁入味，十分有驚喜！現在KKday限時7折後只需$368即可食足2小時，食幾隻大閘蟹都已經足夠回本，cp值極高！各位蟹迷絕對不能錯過！

120分鐘大閘蟹&片皮鴨放題｜京都大酒樓

特價：$368/位｜ 原價：$528/位

任食大閘蟹

任食片皮鴨

每客送蠔皇鮑魚伴金錢

滋補養生湯1客

