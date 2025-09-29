男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
激抵7折優惠！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題優惠 人均$368任食2小時／再送蠔皇鮑魚伴金錢
黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時7折優惠，即看內文：
快踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時7折優惠，折後人均只需$368即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！
人均$368任食2小時大閘蟹及片皮鴨 再送蠔皇鮑魚伴金錢
今次京都大酒樓推出的「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」，最矚目當然是大閘蟹及片皮鴨兩大主角。當中大閘蟹提供清蒸、花雕蒸及鹽油焗三款做法，可以將大閘蟹的鮮美發揮得淋漓盡致。Yahoo購物專員私心推薦清蒸做法，鮮甜肥美的蟹膏金黃香濃，入口即化，而蟹肉肉質鮮甜細緻，食完會不停想encore！至於片皮鴨方面，大廚使用傳統京式製法，鴨皮烤得金黃酥脆，食落香脆可口，鴨肉則保持濕潤嫩滑，搭配甜麵醬、蔥絲及餅皮同吃，口感層次豐富。
除了大閘蟹及片皮鴨外，放題還有提供多款配菜及特色熱食，包括滋補的太史燴蛇羹、鮮味十足的荷香蒸海蝦、香氣撲鼻的臘味糯米飯及多款甜品，保證大家夠飽。另外京都大酒樓更加碼每位客人再送一客「蠔皇鮑魚伴金錢」，鮑魚爽滑彈牙，醬汁濃郁入味，十分有驚喜！現在KKday限時7折後只需$368即可食足2小時，食幾隻大閘蟹都已經足夠回本，cp值極高！各位蟹迷絕對不能錯過！
120分鐘大閘蟹&片皮鴨放題｜京都大酒樓
特價：$368/位｜
原價：$528/位
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前