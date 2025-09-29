WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
京都好去處｜京都嵐山花燈路10月浪漫回歸！竹編燈籠點亮竹林小徑 每位$426起 大阪出發、同遊奈良
京都著名景點嵐山，今個10月份將舉行久違了4年的燈光點亮活動「嵐山花燈路」，長達1公里的花燈路，以竹林小徑為首，今年更首設收費區，設有多個以竹及光為主題的打卡裝置，為古都增添浪漫氣氛，中秋節去京都旅遊的各位不要錯過！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
京都嵐山花燈路10月浪漫回歸
燈光點亮活動「嵐山花燈路」自2005年起舉辦，是京都最浪漫的風景之一。活動於2021年後停辦多年，事隔4年後再次回歸，整個10月期間每晚6點起，長達1公里的花燈路亮燈，最受矚目的「竹林小徑」，將由花燈與竹林點燈交織，今年更首設收費區，就宣傳照所見，竹林掛上竹編燈籠，更以竹與光交織成一層層幾何拱門，彷彿走進童話世界。除了竹林外，JR嵯峨嵐山站、嵐電嵐山本線嵐山站以及渡月橋周邊同樣掛滿花燈，旅客可沿著光影漫遊，感受秋夜的溫暖與神秘，尤其適合中秋節到訪。收費區門票為每位1,500日圓（約港幣$81），小學生以下免費，若提前於網上訂票，每人可享200日圓折扣，每位只需1,300日圓（約港幣$70）。
每位$426起 大阪出發
如果想一次過去埋京都及奈良其他景點，推介參加Klook的一日遊，每位只需$347起，從大阪出發，由專車接載到奈良公園、伏見稻荷大社，以及嵐山，團友足有2個半小時自由遊覽嵐山花燈路及周邊景點，另加$85則包含收費區門票，不用煩惱搭車問題！
【10月嵐山月燈節限定】京都嵐山絕美花燈&京都伏見稻荷大社&奈良一日遊（含嵐山月燈路門票）
價錢：$426起
嵐山月燈路 「Arashiyama Bamboo Path」
日期：2025年10月1-31日
時間：6pm-9pm
地點：京都市右京區嵯峨天龍寺立石町
收費區門票：每位1500日圓（約港幣$81），事前網上訂票每位1300日圓（約港幣$70），小學生以下免費
交通：JR嵯峨野線（山陰線）「嵯峨嵐山站」步行約10分鐘/ 阪急嵐山線「嵐山站」步行約15分鐘/ 嵐電嵐山本線「嵐山站」步行約10分鐘
更多相關文章：
京都自由行｜teamLab最新常設藝術館今年10月進駐京都！日本首次公開作品＋全新創作一同亮相
Anson Lo、Jeremy京都之旅！星野頂級度假村「虹夕諾雅」夠隱世、每晚人均約$2,000起｜京都自由行
京都手信人氣必買推介2025！抹茶豆乳年輪蛋糕/Le Labo城市限定香水/開化堂茶葉罐
旅遊熱話｜中國遊客擅闖京都著名千二百羅漢寺！無視休館日、翻牆闖入，遭發現並逮捕
大阪免費景點！打卡必去LV ×草間彌生展覽 走進波點無限鏡屋、朝聖巨型南瓜
GD演唱會「Übermensch」Encore大阪站！即睇免入會/抽籤購票方法
大阪世博劇毒紅背蜘蛛出沒！被咬後30分鐘可致命 官方：別用手觸碰
日本大阪堺市觀光熱氣球活動10月開催！100米空中俯瞰文化遺產巨大古墳 每位只需$227
日本煙火大會2025｜大阪浪速淀川煙花大會湧現大量「黃牛飛」、炒價逾$3,000！即睇「非炒價」門票購買方法
大阪浪速淀川煙花大會4大觀賞提案！空中庭園展望台/新大阪32樓居酒屋/酒店套房歎香檳
大阪新酒店優惠｜JR大阪站「格蘭龍仕柏酒店」人均低至$486起歎溫泉水療！鄰近大阪新地標購物超方便
其他人也在看
日本必吃美食？觀光客最想吃日本美食大調查
根據日本觀光廳所做的「訪日外国人消費動向調査」調查結果，發現海外遊客到日本想做的事第一名幾乎都是「品嚐日本的食物」，畢竟許多人即使沒去過日本，也都曾見聞過日本的食物資訊，讓日本的美食成為吸引觀光客到日本旅遊的一大誘因。 那麼究竟海外遊客到日本之後，實際上都想吃些什麼呢？這次LIVE JAPAN訪問了6位來自不同國家的人，問問他們在到日本之前最想吃的東西？以及實際吃過的感想，在這之中除了定番必吃的日本料理之外，竟然也出現讓人頗為意外的答案唷，就讓我們一起來看看吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 18 小時前
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時71折 低至$40入手士多啤梨味軟糖/額外添加鈣和維他命C膠囊
現代人返工時間佔生活很大比重，有時免不了會感到疲倦、壓力大。不少人會選擇補充維他命B雜來提升精神，排解壓力。不過維他命B雜有那麼多「成員」，每種都適合你嗎？還有緩釋型維他命B雜是什麼呢？以下Yahoo購物專員為大家介紹維他命B雜的選購及食用小貼士，而且適逢iHerb推出71折優惠碼【SEP29SW】，大家可以以超抵優惠入手維他命B雜！話不多說，即看以下推介！Yahoo Food ・ 23 小時前
星料當地藥企暫不受美關稅影響
新加坡副總理兼貿工部長顏金勇表示，美國對藥品徵收新關稅可能不會對新加坡製藥企業「立即產生影響」，但新加坡或尋求對關稅稅率設定上限，類似於華盛頓與其他國家達成的協議。信報財經新聞 ・ 1 天前
元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍
元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著2個腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間提早取籌才有機會食到，想知快留意以下介紹啦！Yahoo Food ・ 1 天前
發展局：東鐵綫白石角站和發展附近土地磋商已進入最後階段 明年首季向外公布
對於興建港鐵(00066.HK)東鐵綫白石角站和發展附近土地的建議，發展局回應指政府和港鐵的磋商進展十分理想，現已進入最後階段，雙方將繼續緊密協商，待完成內部程序後會在明年第一季向外公布，屆時亦會交代住宅用地的發展模式。 發展局稱，政府與港鐵已就上述項目敲定發展建議的主要細節，最新的規劃仍是以私營房屋為主，並強調2033年或之前開通白石角車站的目標不變。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
內地前首富王健林「限高消費」撤銷 事件傳因信息不對稱所致
內地前首富、萬達集團創辦人王健林，昨(28日)傳出被「限制高消費」。惟事隔一日後，多間內媒報道今日(29日)報道，從中國執行信息公開網及企查查平台查詢獲悉，有關王健林「限制高消費」信息已不復存在，企查查風險提示中亦未顯示其存在限高記錄。am730 ・ 22 小時前
國慶中秋好去處2025｜廣州融創樂園「國潮演出季」開催！人均$160起玩足3日 逾50場演藝節目：非遺歌舞、魔幻特技秀 即睇交通方法
國慶中秋假期將至，廣州融創樂園舉行「國潮演出季」，全日帶來超過50場演藝節目，5大主題秀包括非遺歌舞、仙俠大巡遊、南越聖火秀、魔幻特技秀、嶺南實景秀等，帶來視覺與聽覺的盛宴，另還有燈謎會、大馬戲、古風市集等，充滿節日氣氛！Yahoo購物專員為大家詳情講講活動內容、演出時間，再附上門票及交通詳情，今個長假不妨北上廣州旅遊～Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 2 天前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 1 天前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 21 小時前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起
如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 3 小時前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 21 小時前
30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂
有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前