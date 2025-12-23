京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」

荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
京都洛北的叡山電車迎來開業100週年，特別推出以「披上和服去旅行」為設計理念的展望列車「舞」，並於12月1日正式啟航。這輛由700系改裝而成的雙節車廂，外觀包覆著春櫻、夏繡球、秋楓、冬南天等四季花卉紋樣，車廂內的扶手仿照髮簪造型，吊環則化身髮飾，座椅靈感源自和服腰帶，每個細節都散發濃郁的京都風情。更重要的是，這架列車行駛於最受歡迎的鞍馬線，為大家提供了一個零死角的山林觀景體驗。
和服美學融入列車設計
展望列車「舞」最引人注目的是將京都傳統美學完整移植到列車設計。川島織物Selkon提供的設計，將洛北沿線的桃花、櫻花、紫陽花、撫子、萩、芒草、楓葉、南天等季節花卉，轉化成傳統花丸紋樣環繞車身。配合瑞雲紋樣的繽紛色彩與流水紋樣的清澈意象，整列車就像一件會移動的精緻和服。
京都叡山電車全新展望列車 「舞」
上車地點：出町柳站
沿線車點：一乘寺站、寶池站（轉乘站）、京都精華大前站、貴船口站、鞍馬站等17個車站
票價：成人（470日圓）、小童（240日圓）及 成人（叡山電車一日券，1,000日圓）、小童（叡山電車一日券，500日圓）
從出町柳出發（往鞍馬方向）班次：10:15am、11:26am、1:26pm、3:26pm
從鞍馬出發（往出町柳方向）班次：10:57am、12:08nn、2:08pm、4:08pm
網址：按這裏
車廂內部更是處處驚喜。髮簪造型的扶手、髮飾靈感的吊環、腰帶圖案的座椅，讓乘客彷彿置身和服世界。最特別的是722號車廂座位隔板，採用八瀨鄉土文化保存會提供的「赦免地踊」燈籠切繪圖案，這項當地傳統祭典的元素為列車增添濃厚的地方色彩。展望車廂配備大片落地玻璃窗，座位特意面向窗外設置，確保每位乘客都能飽覽窗外風光。
從出町柳到鞍馬的文化之旅
「舞」號主要行駛鞍馬線，從出町柳站出發，終點為鞍馬站，全程約30分鐘，每天往返8個班次。這條路線串連了京都洛北最精華的觀光景點，包括貴船神社、鞍馬寺、八瀨比叡山口等文化名勝。最特別的是市原站到二之瀨站之間的「楓葉隧道」，全長250公尺，兩旁種植約280棵楓樹，每年11月中下旬楓紅時節，列車會特意放慢速度並關閉車內照明，讓乘客沉浸在紅葉海洋中。
沿線共有17個車站，重要停靠站包括一乘寺站（可轉往詩仙堂、曼殊院）、寶池站（轉乘叡山本線）、京都精華大前站、貴船口站（前往貴船神社）等。乘車費用按距離計算，從出町柳到鞍馬單程470日圓，無需額外支付特急費用。配合叡山電車一日券（1,000日圓）使用更划算，可無限次乘坐當天所有列車班次，包括「舞」號、展望列車「Kirara」和觀光列車「Hiei」。
