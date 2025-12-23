京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」

京都洛北的叡山電車迎來開業100週年，特別推出以「披上和服去旅行」為設計理念的展望列車「舞」，並於12月1日正式啟航。這輛由700系改裝而成的雙節車廂，外觀包覆著春櫻、夏繡球、秋楓、冬南天等四季花卉紋樣，車廂內的扶手仿照髮簪造型，吊環則化身髮飾，座椅靈感源自和服腰帶，每個細節都散發濃郁的京都風情。更重要的是，這架列車行駛於最受歡迎的鞍馬線，為大家提供了一個零死角的山林觀景體驗。

京都「楓葉隧道叡山電車100週年 ！「舞」展望列車登場 和服美學融入車廂 直奔貴船神社「結緣之路」

京都「楓葉隧道叡山電車100週年 ！「舞」展望列車登場 和服美學融入車廂 直奔貴船神社「結緣之路」

適逢開業百年的京都叡山電車，為洛北（京都北部）之旅揭開華麗新序章。以「身著和服旅行」為概念打造的全新展望列車「舞」號。(圖片來源：YouTube@朝日新聞、IG@deop700)

和服美學融入列車設計

展望列車「舞」最引人注目的是將京都傳統美學完整移植到列車設計。川島織物Selkon提供的設計，將洛北沿線的桃花、櫻花、紫陽花、撫子、萩、芒草、楓葉、南天等季節花卉，轉化成傳統花丸紋樣環繞車身。配合瑞雲紋樣的繽紛色彩與流水紋樣的清澈意象，整列車就像一件會移動的精緻和服。

京都叡山電車全新展望列車 「舞」

上車地點：出町柳站

沿線車點：一乘寺站、寶池站（轉乘站）、京都精華大前站、貴船口站、鞍馬站等17個車站

票價：成人（470日圓）、小童（240日圓）及 成人（叡山電車一日券，1,000日圓）、小童（叡山電車一日券，500日圓）

從出町柳出發（往鞍馬方向）班次：10:15am、11:26am、1:26pm、3:26pm

從鞍馬出發（往出町柳方向）班次：10:57am、12:08nn、2:08pm、4:08pm

展望列車「舞」的車身外觀，以傳統花丸紋展現京都洛北四季變化，春櫻秋楓交織成優雅的移動風景。（圖片來源：IG@uchan_express）

車廂內部更是處處驚喜。髮簪造型的扶手、髮飾靈感的吊環、腰帶圖案的座椅，讓乘客彷彿置身和服世界。最特別的是722號車廂座位隔板，採用八瀨鄉土文化保存會提供的「赦免地踊」燈籠切繪圖案，這項當地傳統祭典的元素為列車增添濃厚的地方色彩。展望車廂配備大片落地玻璃窗，座位特意面向窗外設置，確保每位乘客都能飽覽窗外風光。

車廂內的吊環設計靈感來自傳統髮飾，圓潤造型方便握持。(圖片來源：YouTube@京都新聞)

車廂設計融入不少日本和服飾物髮簪的設計細節，金屬質感搭配流線設計，既實用又充滿京都風情。(圖片來源：YouTube@京都新聞)

從出町柳到鞍馬的文化之旅

「舞」號主要行駛鞍馬線，從出町柳站出發，終點為鞍馬站，全程約30分鐘，每天往返8個班次。這條路線串連了京都洛北最精華的觀光景點，包括貴船神社、鞍馬寺、八瀨比叡山口等文化名勝。最特別的是市原站到二之瀨站之間的「楓葉隧道」，全長250公尺，兩旁種植約280棵楓樹，每年11月中下旬楓紅時節，列車會特意放慢速度並關閉車內照明，讓乘客沉浸在紅葉海洋中。

沿線共有17個車站，重要停靠站包括一乘寺站（可轉往詩仙堂、曼殊院）、寶池站（轉乘叡山本線）、京都精華大前站、貴船口站（前往貴船神社）等。乘車費用按距離計算，從出町柳到鞍馬單程470日圓，無需額外支付特急費用。配合叡山電車一日券（1,000日圓）使用更划算，可無限次乘坐當天所有列車班次，包括「舞」號、展望列車「Kirara」和觀光列車「Hiei」。

鞍馬線路線圖，標示出町柳到鞍馬之間的17個車站，以及主要觀光景點位置。從市區出發只需30分鐘即可抵達山區秘境，沿途經過多個文化古蹟，是探索京都洛北地區的最佳交通選擇。(圖片來源：KEIHAN官網)

鞍馬站前的大天狗像，高7公尺的紅臉天狗守護著這座山城小站。2019年重新整修的天狗像更加威武，成為遊客必拍地標，站前廣場還設有休憩區和售賣當地手信。(圖片來源：KEIHAN官網)

