京都遇上香港：COFFEE BASE x 野田珈琲限定聯名體驗

咖啡迷注意！今個11月有場不容錯過的咖啡盛事——香港人氣咖啡店「野田珈琲Noda Coffee」與京都精品咖啡品牌「COFFEE BASE」首度攜手合作，帶來港日聯乘的頂級咖啡體驗。這次合作由COFFEE BASE主理人鬼追善久親自監製，結合兩地烘焙團隊的專業技藝，嚴選來自埃塞俄比亞及尼加拉瓜的兩款咖啡豆,分別以「厭氧日曬」與獨家「Funky Natural發酵法」處理，為咖啡愛好者帶來全新的風味體驗。

限定兩天90分鐘品味之

想親身感受這場融合京都與香港特色的咖啡文化之旅，可於11月22及23日（星期六及日）前往野田珈琲灣仔門店。現場由專程來港的COFFEE BASE咖啡師團隊沖煮，每日設有三個場次（12nn-1:30pm、2:30pm-4pm、4:30pm-6pm），每場限定18席。每位費用為港幣328元，已包含兩款聯名限量咖啡及甜品，除了預約制訂座外更設有自由席，讓更多咖啡迷能參與這場年度盛事。​





兩款聯名限量咖啡豆

這次合作推出的兩款咖啡豆各具特色，絕對值得收藏。第一款是來自埃塞俄比亞耶加雪夫的「GBP096 科契爾7天厭氧日曬」（售價544港元/250g），產自海拔1,700-1,720米的Beloya地區，品種為Heirloom。這款咖啡豆透過延長發酵時間至7天，增強微生物活性，帶來更豐富的層次感，口感飽滿且果香濃郁。​





第二款是「GBP097尼加拉瓜檸檬莊園特殊日曬」（售價448港元/250g），採用來自Matagalpa地區海拔980-1,350米的Bourbon品種。檸檬莊園內保留了54公頃天然雨林與9處瀑布，獨特的微氣候造就優質咖啡，其特殊日曬處理法帶來木質、可可、乳酪與香料交織的獨特風味，這款咖啡豆更曾於2008年獲得尼加拉瓜「CoE」第二名的殊榮。​





關於兩大咖啡品牌

COFFEE BASE是京都人氣精品咖啡品牌，總店隱身於四条烏丸巷內，設有自家烘焙工作室。主理人鬼追善久專注於烘焙曲線的研發，風味層次獨樹一幟，深受本地居民與遊客喜愛。品牌於京都、大阪、東京皆設分店，其中位於梨木神社內的「NASHINOKI」分店更融合傳統神社建築美學，展現出職人咖啡與空間藝術的完美結合。​

而野田珈琲Noda Coffee則是全港獨家直接進口日本咖啡生豆的精品咖啡店，堅持「Bean to Cup」新鮮焙煎理念。品牌以「精品咖啡・精品烘焙」為核心，透過小批量生產確保每一杯咖啡的風味與品質。





地址：灣仔軒尼詩道314-324號永倫立方地下B店

Whats app預約席查詢：5218 6661