鳳凰｜一號風球今日日間維持
京都二條城秋季NAKED夜間光雕展！買一送一、人均$81睇「花×光×月」裝置藝術｜雙11優惠2025
世界遺產二條城年度秋季夜間盛事開鑼！今年再次與NAKED攜手合作，以「觀月」為題，打造「NAKED meets二條城2025觀月」夜間光雕展，即日起至2025年12月7日期間，帶大家走入一場融合古代與現代的幻想之夜。KKday在雙11優惠期間推出門票優惠，買一送一、人均$81起就有交易！
穿越古都月夜：京都二條城「NAKED 觀月」光影藝術展
京都二條城年度秋季盛事「NAKED meets二條城」今年以「觀月」為題，有別於傳統賞月，今次展覽將唐門、二之丸庭園化作巨大的畫布，透過互動式投影、音樂、香氣和花藝等多重感官設計，重現平安時代的貴族賞月文化。當您漫步其中，腳下的光影與周遭畫面會隨您的動作而流動。是次展覽更與華道家元池坊合作，在庭園中呈現「花×光×月」的裝置藝術，營造出靜謐夢幻的氣氛。另外，本丸御殿更有限定亮點：將能樂「融」的舞蹈錄像以投影技術重現，讓古典藝術與數位科技交織出專屬京都舞台。
買一送一優惠！人均$81起
KKday在11月11日7pm推出買一送一優惠，入場門票2位原價$324起，輸入優惠碼【11NAKB1G1】折後人均$81。提提大家，此優惠適用於星期一至星期四>的入場門票，包含本丸區域，但不適用於11月24日入場。
【KKday 快閃限時優惠｜買一送一】NAKED meets 二條城 2025 賞月會 入場門票 （京都）｜包含本丸區域
價錢：$162/2位（原價$324/2起），人均$81
