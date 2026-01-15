跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
京都住宿盤點！古樸風、百年町屋改建星級飯店，這間離車站只要1分鐘！
【文／Beauty美人圈．編輯團】
京都復古氛圍的町家風格向來備受旅客喜愛，本篇統整了5間旅遊網站推薦京都古樸風飯店＆交通機能極佳的市區飯店！其中包括：每晚2,000元出頭便能沉浸於濃厚禪風的「京都六條東方飯店」、鄰近《藝伎回憶錄》取景地的「鈴 祇園花燈路」，以及離京都車站只要1分鐘的京阪京都站南飯店..等，無論是交通、機能，特色通通一次整理好！
京都住宿推薦1：京都六條東方飯店
座落於鴨川畔的「京都六條東方飯店」，外觀採用線條感十足的木格柵，內裝則為古代格子天花板，並點綴著日式燈籠，散發沉靜內斂的禪意；同時遵循茶道精神，以石砌方式打造通往茶室的小徑，旅客可於特定時間，至茶室品嚐用當地天然地下水沖泡的抹茶及和菓子。最低每晚只要2,000元出頭，好好感受這份恬靜舒適！
京都住宿推薦⏐京都六條東方飯店 相關資訊
地址：181 Bokumikanabutsucho, Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8333日本
京都住宿推薦2：鈴 祇園花燈路
「鈴 祇園花燈路」於2023年重新整修開幕，是日本主打將傳統老屋改建為星級飯店的「鈴」集團旗下新旅宿，所有客房皆配有檜木浴桶，可讓旅客盡情泡澡、舒緩身心；飯店距離日本最知名的花街「花見小路」步行僅5分鐘，不僅是當年《藝伎回憶錄》電影取景地，更保留了古樸的京都風貌，矗立著一棟棟的茶室，旅客不妨前來一窺神秘的花街，幸運的話還有機會邂逅日本文化瑰寶藝伎與舞伎！
京都住宿推薦⏐鈴 祇園花燈路 相關資訊
地址：京都，東山區，Komatsucho 555
京都住宿推薦3：京都烏丸六角光芒飯店
2021年開幕的「京都烏丸六角光芒飯店」，步行600公尺即達百年商店街「錦市場」，是由百年町屋改建的星級飯店，保留了原汁原味的一文字瓦屋頂、蟲籠窗、坪庭等，讓旅客體驗百年前的京都日常，並能在露天風呂及鍋浴洗去一身疲憊。上Klook預訂每晚最低約4,000元，選擇早餐方案還可享有「御萬菜」日式套餐餐盒，品味京都家常菜的美味！
京都住宿推薦⏐京都烏丸六角光芒飯店 相關資訊
地址：149 Honeyacho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8164日本
京都住宿推薦4：鈴 四條西洞院
「鈴 四條西洞院」位於熱鬧的四條烏丸，搭乘地鐵10分鐘即達世界遺產「二條城」，交通十分便捷；整體設計保留傳統元素，以黑色和灰色為基調，加入現代感十足的燈飾，雜揉古典與時尚之美。目前在旅遊網站上預訂每晚最低約3,500元的高cp值價格，盡享鬧中取靜的魅力古樸風飯店。
京都住宿推薦⏐鈴 四條西洞院 相關資訊
地址：423-6, 中京區, 京都市, 京都府, 604-8216, 日本
京都住宿推薦5：京阪京都站南飯店
京阪京都站南飯店於2020年7月1日開業，是京阪集團酒店旗下在京都車站地區的第三家飯店。離JR京都車站八條口對面1分鐘，出站過個馬路就到了！從關西國際機場乘坐機場大巴也只要約88分鐘抵達酒店，交通十分便捷。在辦理入住前或退房後，還提供了免費的行李寄存服務，對無論是商務出行還是休閒度假，都是一個不可錯過的好選擇！
京都住宿推薦⏐京阪京都站南飯店 相關資訊
地址：地址55 Higashikujyo-Muromachi, Minami-ku, 601-8001 Kyoto
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
10間京都住宿推薦！濃厚禪風飯店、浴場爽泡湯，交通機能方便看這家！
