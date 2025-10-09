京都八條都酒店煙霧危機！ 疑尿袋惹禍2000人逃生！

凌晨火光照亮京都夜

哎喲，京都這古都本該是賞楓泡湯的悠閒地，誰知10月6日凌晨1點40分，車站旁的京都八條都酒店突然冒煙！😱 火勢從2樓一間客房竄起，住裡頭的兩名30多歲中國女性幸好沒事，趕緊報警。

Sankei新聞畫面顯示，消防車呼嘯而至，火苗只限房間內，半小時撲滅。酒店總經理後來解釋：「客人發現異味，第一時間通知我們。」這波意外，讓人直呼幸運，但也好奇：到底什麼惹的禍？

尿袋自燃的尷尬推測

警方初步懷疑，火源是房間裡的移動電源自燃，網友戲稱「尿袋炸鍋」！😅 這玩意兒充電過熱最易出事，Asahi報導，日本每年數千起類似小火警，多因電池老化。

兩位中國客人用尿袋充電，沒想到變成煙火秀。幸好傷亡零，酒店無結構損壞，但這事兒提醒大家：旅行用品別亂充，安全第一。NHK補充，消防檢查後，酒店當天恢復營業，客人陸續回房。

2000人半夜大逃亡

火警語音一響，酒店內2000名住客瞬間清醒！澳洲60多歲大叔後來在TBS採訪笑說：「我正打呼，警報響起，護照行李全丟腦後，穿睡衣就跑！」😆

大家從樓梯湧出，夜風一吹，才發現只穿內褲的尷尬。Kyodo新聞指出，疏散順利，無人受傷，但有遊客抱怨：「本來來賞夜景，沒想到賞煙火。」白川鄉附近酒店也加強巡邏，這波讓京都旅遊添點驚喜。

調查與安全的後續警鐘

警方和消防正細查起火點，暫定移動電源為元兇。😔 Japan Times報導，日本旅館火警多因電器，去年全國上百起。兩位中國客人協助調查，強調「只是充電而已」。

酒店發公告：「加強電器檢查，歡迎大家安心入住。」這事件，雖然小，卻敲醒遊客：旅行別忘安全小細節。

Japhub小編有話說

京都酒店這尿袋火警，笑點滿滿卻也敲警鐘，從煙霧到大逃亡，幸好無事！😉 小編建議，下次旅行帶好充電器，別讓小物變大禍。你呢？

有沒有遇過酒店糗事？快留言分享，或者告訴我們，京都安全秘訣。誰說旅行無驚喜？這次是熱鬧過頭啦！