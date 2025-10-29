京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！

竹林裡的雙胞胎熊寶

一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」

同一天下午，郊區景點廣澤池附近又報兩案，一個散步阿姨說：「牠從樹叢竄出，眼睛亮亮的！」廣澤池是嵐山紅葉必打卡點，平日裡鴛鴦戲水，現在變熊出沒熱區。

NHK報導，這類幼熊多半是媽媽帶小的，媽熊藏在附近，寶貝們出來覓食。想想遊客本來來賞景，結果遇上野生萌物，這意外驚喜誰頂得住？😂

清晨道路的獨行熊俠

25日清早，嵯峨嵐山站西邊800米處，一條通往天龍寺的熱門路徑上，又有報案：一隻疑似幼熊在路邊閒逛，路人遠遠拍了張模糊照，警方確認是熊類。

世界遺產天龍寺北邊的竹林徑，本是遊客拍照聖地，現在得加警示牌。Yahoo!新聞指出，這5案散布京都市周邊，沒傷人但巡邏隊加班到爆，警車呼嘯聲成了新BGM。

熊害專家分析，秋天熊愛下山找果實，氣候暖化讓牠們膽子大，2025年日本熊出沒地圖一片紅，從北海道到奈良，紀錄破去年。幸好京都這邊還算溫和，沒像富山那樣咬人事件。誰知這些熊寶，是來湊秋遊熱鬧的嗎？🤭

熊害浪潮的日本全境警報

這不只京都的獨角戲，日本全國熊害今年創高！ETtoday報導，2025年10月熊出沒地圖紅到刺眼，北海道和東北最嚴重，奈良公園連熊影都出現，遊客直呼「鹿熊同框？」

Funliday攻略提醒，高風險區包括白川鄉和東京郊外，熊愛翻垃圾桶覓食，氣候變遷讓森林食物短缺，牠們只好下山。政府推防熊鈴鐺和噴霧銷量暴增，

Kwiksure保險網分享自救法：遇熊別跑，慢慢後退大喊。警方在嵐山加派巡邏，呼籲遊客遠離竹林深處，別餵食。想想本來來賞楓的浪漫之旅，變成「熊版捉人遊戲」，這轉折也太日劇了吧？😅

遊客自救的野趣小撇步

面對熊寶闖關，警方給了實用Tips：發現熊蹤，別靠近、別拍照，慢慢退後報110。嵐山當地店家笑說：「熊來了，我們的紅葉便當賣得更好！」TV朝日報導，熊害影響秋祭，戶外活動停辦，主辦方叫苦：「風物詩變危機。」

但京都人從容，寺廟僧侶還開玩笑：「熊來參禪，我們歡迎。」全球暖化推波，熊下山頻率up，專家呼籲減塑包裝少誘因。幸好這5案無傷亡，嵐山紅葉季照開，遊客戴鈴鐺賞景，變成新潮流。這種野性插曲，總讓旅行多點刺激回憶啊。🌿

