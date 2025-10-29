許紹雄逝世終年 76 歲
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
竹林裡的雙胞胎熊寶
一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」
同一天下午，郊區景點廣澤池附近又報兩案，一個散步阿姨說：「牠從樹叢竄出，眼睛亮亮的！」廣澤池是嵐山紅葉必打卡點，平日裡鴛鴦戲水，現在變熊出沒熱區。
NHK報導，這類幼熊多半是媽媽帶小的，媽熊藏在附近，寶貝們出來覓食。想想遊客本來來賞景，結果遇上野生萌物，這意外驚喜誰頂得住？😂
清晨道路的獨行熊俠
25日清早，嵯峨嵐山站西邊800米處，一條通往天龍寺的熱門路徑上，又有報案：一隻疑似幼熊在路邊閒逛，路人遠遠拍了張模糊照，警方確認是熊類。
世界遺產天龍寺北邊的竹林徑，本是遊客拍照聖地，現在得加警示牌。Yahoo!新聞指出，這5案散布京都市周邊，沒傷人但巡邏隊加班到爆，警車呼嘯聲成了新BGM。
熊害專家分析，秋天熊愛下山找果實，氣候暖化讓牠們膽子大，2025年日本熊出沒地圖一片紅，從北海道到奈良，紀錄破去年。幸好京都這邊還算溫和，沒像富山那樣咬人事件。誰知這些熊寶，是來湊秋遊熱鬧的嗎？🤭
熊害浪潮的日本全境警報
這不只京都的獨角戲，日本全國熊害今年創高！ETtoday報導，2025年10月熊出沒地圖紅到刺眼，北海道和東北最嚴重，奈良公園連熊影都出現，遊客直呼「鹿熊同框？」
Funliday攻略提醒，高風險區包括白川鄉和東京郊外，熊愛翻垃圾桶覓食，氣候變遷讓森林食物短缺，牠們只好下山。政府推防熊鈴鐺和噴霧銷量暴增，
Kwiksure保險網分享自救法：遇熊別跑，慢慢後退大喊。警方在嵐山加派巡邏，呼籲遊客遠離竹林深處，別餵食。想想本來來賞楓的浪漫之旅，變成「熊版捉人遊戲」，這轉折也太日劇了吧？😅
遊客自救的野趣小撇步
面對熊寶闖關，警方給了實用Tips：發現熊蹤，別靠近、別拍照，慢慢退後報110。嵐山當地店家笑說：「熊來了，我們的紅葉便當賣得更好！」TV朝日報導，熊害影響秋祭，戶外活動停辦，主辦方叫苦：「風物詩變危機。」
但京都人從容，寺廟僧侶還開玩笑：「熊來參禪，我們歡迎。」全球暖化推波，熊下山頻率up，專家呼籲減塑包裝少誘因。幸好這5案無傷亡，嵐山紅葉季照開，遊客戴鈴鐺賞景，變成新潮流。這種野性插曲，總讓旅行多點刺激回憶啊。🌿
Japhub小編有話說
呼，寫完這熊派對，小編的背包都多塞了鈴鐺！京都嵐山本來就美，這波熊寶添了點野趣。如果你有熊遇險趣聞，或嵐山私房景點，留言區分享～
下次聊個不毛的日本奇聞，緩緩哦！
其他人也在看
根室半島40公里深處爆發！ 5弱震度背後的漁港危機！
最讓人鬆口氣的，是氣象廳的「津波零風險」宣言！根室半島東部海域雖是地震熱點，但這次深度夠，能量沒傳到海面，浪頭不會捲土重來。Japhub日本集合 ・ 1 天前
食品公司堆放大量死豬 疑從外部收購用以加工
【on.cc東網專訊】廣東省羅定市一間肉聯食品企業近日被發現堆放大量死豬，疑從外部收購回來用以加工，威脅食品安全。從屬地相關單位周一（27日）證實，有關部門介入調查，死豬暫未流入市場，7名涉案人已被警方控制。on.cc 東網 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
為了迎接雙11，Rakuten Travel宣佈由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，推出限時住宿折扣及專屬優惠，由即日起可到其網站或App領取8折優惠券，雙11當日更加碼推出低至5折優惠券，涵蓋日本各地熱門酒店及溫泉旅館，立即往下睇睇優惠詳情，Yahoo購物專員亦為大家揀選日本酒店11大之最，庶無時無刻想飛日本的港人們提供多一個出發的理由。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠陸續有嚟，Klook於11月1日至12日一連12日舉行「11‧11日日放飛搶低DEAL」，帶來五大瘋搶優惠，最吸引的是本地及海外活動低至$11起，澳門金光飛航、香港機場快綫、Haagen-Dazs都只是$11；還有日韓冬季活動低至5折、高達$1,176優惠碼、買得多送更多的即時回贈，11月11日更會送來回機票，Yahoo購物專員立即為大家整理優惠內容及精選優惠攻略！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
【H&M】門市指定商品限時85折（即日起至優惠結束）
H&M 11.11 門市特惠進行中，指定商品限時85折，女裝、男裝、童裝、家居等你來逛！YAHOO著數 ・ 3 小時前
珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡
火炭發生墮樓案。 今日（28日）早上10時11分，一名男子於火炭穗禾路19號穗禾苑慶安閣墮樓，倒臥在棚架上。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。現場消息指，男子年約30歲，警方正調查其身分及墮樓原因。am730 ・ 1 天前
啟德房協地盤棚架起火 冒大量濃煙 消防到場灌救
啟德有地盤發生火警。今日(29日)上午10時許，啟德協調道12號一個地盤的棚架突發起火，現場冒出大量濃煙。消防接報趕至現場，並開喉灌救。am730 ・ 1 小時前
旅行社都有詐騙？東京團變神奈川遊 居日港人網上爆料：父母遭旅行社職員誤導報錯團
一名居日港人在社交平台分享家人報團遭誤導的經歷，事主父母因為想讓事主新居入伙前「拜四角」，特意安排在搬屋前參加一個東京旅行團，不過這段旅程卻因為旅行社職員的誤導，變成一場「神奈川+靜岡」的關東旅行。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
屯門警署被私家車撞閘毀壞 司機一度逃逸
【Now新聞台】屯門警署凌晨被一輛私家車撞毀鐵閘，司機一度逃去。 警署停車場閘門被撞到扭曲，警員在場調查。凌晨4時許，涉事私家車撞毀屯門警署停車場入口的閘門後，司機一度逃去，稍後警方接獲可疑人報告，在友愛邨附近帶走一名33歲男子，懷疑與案有關。警方列作刑事毀壞案處理，正調查案件動機。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
超人氣潮牌Ganni勁減低至3折！$481起買到百搭連身裙、針織冷衫 派對必入手小黑裙
減價季來了！OUTNET 震撼低至3折，當中包括來自丹麥的人氣潮牌 Ganni ，佳節派對必備連身裙低至 $844 已可入手，秋冬必備針織冷衫同樣 $806 起已有交易，超級抵買！網購專員特地為大家精選 Ganni 減價必買推介，不花大錢已能入手名牌時裝！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限29/10）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌嬰兒護理系列買2送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 4 小時前
日本岩手縣盛岡有野熊闖市中心 防相考慮派自衛隊到秋田縣應對熊害
日本岩手縣盛岡市再有熊隻出沒。位於盛岡市中心的岩手銀行總行，早上有職員報案，指一隻野熊闖入該行的地下停車場。動物園職員到場施射麻醉槍，並成功捕獲野熊。事件中沒有人受傷。 日本防衛大臣小泉進次郎會見熊害嚴重的秋田縣知事鈴木健太後指，考慮派遣自衛隊協助應對當地的熊害。鈴木健太指，目前秋田縣的熊害已超出縣政府能處理的能力。防衛省消息人士指，當局考慮派遣部隊提供後援支持，包括協助運送和處理野熊屍體等。日本多地接連發生野熊襲擊人的事件，今年以來已造成10人死亡，是歷來最多。(ST)infocast ・ 1 天前
毛寧X帖文:安徽合肥人造太陽項目2027完工
中國外交部發言人毛寧在社交媒體X帖文指，中國正在安徽合肥建設「人造太陽」，這個燃燒等離子體實驗超導托卡馬克(BEST)項目，將於2027年完工，可能成為人類歷史上第一個通過核聚變發電的托卡馬克。 安徽「人造太陽」項目首個真空大部件杜瓦底座本月1日成功完成吊裝，預計到2030年有望通過核聚變點亮第一盞燈，推動人類能源革命。 央視早前報道，杜瓦底座重400多噸，是國內聚變領域最大的真空部件，直徑約18米、高度約5米，用來承載總重約6700噸的主機。底座安裝完成後，將開始安裝大部件，最終科研人員會將杜瓦底座封閉，形成真空環境來確保可控核聚變裝置(托卡馬克)的運行。 中國工程院院士李建剛指，一旦實現模擬太陽，利用氫的同位素氘和氚的核聚變反應發電，一杯海水就能夠提供相當於300升汽油的能量。核聚變發電有燃料無限、零碳排放、固有安全性三大優勢。聚變反應燃料的氘取自於海水，反應產物僅為氦氣和中子，並且沒有堆芯熔毀風險，可以隨時終止反應。他相信，人類的最終能源結構是一小部分的可再生能源，再加上大部分的聚變能。 (ST)infocast ・ 1 天前
早晨天氣節目(10月28日上午8時) - 科學主任譚曉晴
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
兩電下月下調燃料調整費 團結基金指創今年1月以來最低
團結香港基金綠色及可持續發展研究主管蕭逸駒就兩電下月下調燃料調整費作回應，指兩電下月下調燃料調整費，創今年1月以來最低，其中中電更是連續9個月下調。他認為，在目前經濟環境下，此舉有助略為紓緩市民的生活及企業的營運壓力。 他指出，是次電費下調，主因是國際燃料價格自高峰回落，煤及天然氣成本均錄得降幅。然而，他提醒電費淨值依然依賴燃料調整費的波動，反映本港電力供應結構仍深受國際能源市場影響。蕭逸駒認為，燃料費波動凸顯本港加快能源轉型的重要性。他建議當局提速發展本地可再生能源，目前本地佔比不足1%，要達至2035年佔7.5%至10%的目標，步伐必須顯著加快。此外，應探索更多元化的零碳能源進口方案，如增加內地綠色電力，以降低對化石燃料市場的依賴，長遠穩定發電成本，為市民提供更穩定及可負擔的綠色能源。 他補充，建築物佔全港總用電量約九成，故推動能源效益亦是關鍵。他建議可針對主要耗電建築物，透過優化現有資助計劃，鼓勵樓宇進行節能改造和設備升級，以降低整體用電需求，此舉亦有助進一步紓緩市民及企業壓力。infocast ・ 1 天前
五級颶風梅利莎直撲牙買加 恐造成災難性破壞
五級颶風梅利莎直撲牙買加，預計在當地周二早上登陸。總理霍爾尼斯警告，梅利莎可能是174年有紀錄以來，吹襲牙買加的最猛烈風暴，呼籲民眾前往避難所。梅利莎被形容為今年地表最強風暴，未登陸牙買加，其挾帶的風雨已造成街道水浸，氣象專家預測，一旦梅利莎登陸，有可能帶來4米高的風暴潮。美國國家颶風中心指，梅利莎的最大持續風速達到每小時280公里，可能帶來與2017年颶風瑪利亞或2005年颶風卡特里娜同等規模的災難性破壞。除牙買加，古巴和巴哈馬也在梅利莎的預測路徑上。美國駐加勒比海各國使館罕有地對當地美國公民，發出緊急警告，呼籲他們立即離開。古巴政府已預先疏散50萬居民。梅利莎之前吹襲海地和多明尼加共和國等地時，造成最少6人死亡。(ST)infocast ・ 23 小時前
早晨天氣節目(10月29日上午7時) - 科學主任黎宏駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 7 小時前
天氣報告｜大致多雲 有一兩陣微雨 最高氣溫約26度
【Now新聞台】本港今日（10月29日)天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，下午短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。展望明日風勢頗大，短暫時間有陽光，星期五日間炎熱，周末期間氣溫稍為下降。 #要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前