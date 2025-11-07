Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

京都平酒店｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！京都四星酒店人均$225起｜雙11優惠2025

臨近雙11，各大平台繼續推出不同的折扣優惠。Agoda由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，日本熱門住宿享低至5折優惠，有計劃到日本旅遊的大家，記得不要錯過這個優惠！

Agoda日本酒店優惠激減低至5折

Agoda推出的「秋季優惠」活動，到指定頁面可以選擇日本熱門旅遊地的酒店，最晚入住日期為2026年2月28日。不過要留意，活動期間，參與活動的酒店在Agoda平台將放出折扣房間。折扣房間訂完即恢復原價，手快有手慢無，看準心水房間，可直接預訂。

京都優惠酒店推介

人氣的旅遊目的地除了東京和大阪，其實京都也是個不錯的選擇。京都是日本的千年古都，擁有世界文化遺產最多的城市，包括清水寺、金閣寺、伏見稻荷大社等，是旅人探索日本傳統風貌的首選城市。而且這裏四季分明，景色怡人，可在這兒享受慢節奏的生活，好好放鬆。

Agoda由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動。（圖片：Agoda）

超高分市區酒店 5分鐘即到地鐵站

這次為大家介紹的是京都「烏丸五條京王普雷利亞酒店」（Keio Prelia Hotel Kyoto Karasuma Gojo）是四星酒店，在Agoda高達一萬個評價並獲得9/10分。其地理位置極佳，距離五條站僅需短暫步行，前往京都車站和熱門的觀光景點也很方便。房間有提供按摩浴缸，每天晚上逛街雙腳累了，回到房間即可放鬆。11月最低房價每晚連稅$1,510起，人均$755起。提早預訂2026年1月住宿的話，最平每晚連稅$450起，即人均只需$225起呢，性價比極高！

京都烏丸五條京王普雷利亞酒店 (Keio Prelia Hotel Kyoto Karasuma Gojo)

標準房11月每晚最低房價：$1,510起，人均$755起；

標準房1月每晚最低房價：$450起，人均$225起

按此經Agoda預訂

京都「烏丸五條京王普雷利亞酒店」（Keio Prelia Hotel Kyoto Karasuma Gojo）是四星酒店，在Agoda高達一萬個評價並獲得9/10分。

地理位置極佳，距離五條站僅需短暫步行，前往京都車站和熱門的觀光景點也很方便。

房間有提供按摩浴缸，每天晚上逛街雙腳累了，回到房間即可放鬆。

