消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
在京都旅行時老是無法找到目的地嗎？上る・下る是什麼意思？教你看懂京都獨特的地址
京都保存著許多歷史悠久的寺院和文化遺產，在這個從前有好長時間是京城的都市，許多獨特的文化至今仍根深蒂固，京都的地址便是其一。有的京都地址除了町名之外，還有「上る・下る・東入ル・西入ル」這幾個神秘的字眼。其實呢，這些是讓地點更容易明白的魔法單字，只要了解箇中意義，對京都觀光可是大有幫助。這次就來解說京都地址的意思，教你看懂京都地址。
main photo:Sean K / Shutterstock.com
上る・下る・東入ル・西入ル的意思
京都地址裡除了町名之外，還包含著「上る（あがる）・下る（さがる）」，以及「東入ル（ひがしいる）・西入ル（にしいる）」這些神秘的文字。其實這幾個單字代表的是方位，「上る・下る」代表的是北邊和南邊，「東入ル・西入ル」則如字面意義，代表著東邊和西邊。其實並不是京都所有的地址上都會記載馬路名，只有市中心的上京區、中京區、下京區、左京區的部分地址才有記載馬路名。
只要記住意思就能輕鬆看懂地址！上る是往北，下る是往南
京都市內馬路是由東西向和南北向的馬路交錯而成的棋盤式馬路，這種佈局稱之為里坊制，是從前建造平安京時，仿造中國的都市計畫打造出來的。天皇的住所稱之為御所，朝御所的方向以「上る」表示，遠離御所則以「下る」表示。不過即使從比御所北邊（上方）的地方往北行也稱為「上る」，往南下也還是稱為「下る」。原因眾說紛紜，有的說法是「因為定下這種說法後，街道範圍擴張到比御所還要北邊的地方了」，也有的說法是「因為京都的土地以北方地勢較高」。總之只要記住「上る＝往北」，「下る＝往南」就不會有問題了。
「東入ル・西入ル」如文字所示，分別指東邊和西邊。如果把地圖北邊當作上方的話，「東入ル」是往右走，「西入ル」則是往左走。也就是從縱向馬路和橫向馬路的交叉口往西走或是往東走的意思。
舉例：上京區役所「西入ル」
上京區役所的地址是「京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地」，包含了馬路名稱的「今出川通室町西入ル」這部分，意思就是從今出川通和室町通的交叉口「西入ル」，也就是往西（左）走就可以到區役所，實際確認地圖也的確是如此。
舉例：中京區役所「下る」
接著來看看包含了「上る・下る」的例子。中京區役所的地址是「京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地」，意思是要從御池通往下走（往南），比對地圖後可知果然沒錯。「西堀川通」則是堀川通西邊的意思，堀川通從前有堀川流經，將堀川通分為西堀川通和東堀川通，而中京區役所的所在地便是面對著西堀川通。
舉例：京都市役所「上る」
京都市役所的地址是「京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前488」，由此可知是要往御池的北邊走，也就是在御池通北邊的意思。然後從地址的「寺町通」部分則可以得知市役所同時也面對著寺町通。
當然也有的地址只有標明町名，只不過一旦了解了「上る・下る」「東入ル・西入ル」的意思，就更容易把握要往哪邊走才對。而且京都人在說明地點時，也常會用到這幾個單字，只要記住這幾個字的意思，當遇到日本人對你解釋「走過那條路後再往上走一點…」時，腦袋裡就不會冒出問號囉！
為了記住路名還發明了童謠
不過，東西南北馬路這多，要全部記住也是不容易，所以以前的京都人是靠童謠來記住路名的呢，東西向馬路和南北向馬路各有一首童謠。東西向馬路童謠以「まるたけえびすにおしおいけ（丸竹夷二押御池）」為開頭，唱的就是由北往南依序丸太町通、竹屋町通、夷川通、二条通、押小路通、御池通等路名的第一個字。而會從丸太通起頭，是因為在發明這首歌的江戶時代，丸太町以北為田地，並沒有大馬路的緣故。
京都的馬路名稱如今已為大家所熟知，甚至京都水族館裡企鵝們的名字如「にじょう（二條）」、「おっしー（小押）」、「おいけ（御池）」等便是取自這些馬路名呢。只要熟記馬路名稱的童謠，就可以馬上知道自己身在何處，非常方便吧。想學童謠的話，上網用關鍵字「京都 通り わらべ歌」（京都、馬路、童謠）便可查到歌詞。Youtube上也有影片可看，不妨去聽看看喔。看到這裡，既然已經了解「上る・下る」代表的意義，是不是感覺自己也稍稍成為了一個京都通啦？
Text by:Niki Shigemi
▼你還會有興趣
其他人也在看
《夜王》世界首映禮｜謝君豪被推舉為團寵 廖子妤或著旗袍謝票自爆曲線靠後天 盧鎮業掌摑子華神驚到腳震
《夜王》世界首映禮｜謝君豪被推舉為團寵 廖子妤或著旗袍謝票自爆曲線靠後天 盧鎮業掌摑子華神驚到腳震
《遊戲王：大師決鬥》初代高中生王者誕生！隊伍「@イグニ☆'S」登上 209 支隊伍之巔
科樂美數位娛樂株式會社於 2026 年 2 月 1 日（日）舉辦了「遊戲王：大師決鬥 高中生日本第一決定戰」決 []
《夜王》世界首映禮｜鄭秀文與戲中演員重現《星秀傳說》 子華神「睇到都想睇跌打」 Sammi認證楊偉倫似安仔：咁面善
《夜王》世界首映禮｜鄭秀文與戲中演員重現《星秀傳說》 子華神「睇到都想睇跌打」 Sammi認證楊偉倫似安仔：咁面善
日本新幹線比時鐘更準時 英女皇四十七年前也曾坐過
英女皇伊莉莎白二世於2022年9月8日駕崩，全球一同悲傷致哀，而她在世時致力為世界和平作出努力。 日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫分享，伊莉莎白二世在1975年曾拜訪日本並乘坐新幹線，並力讚新幹線比時鐘更準時！
10個從東京也能看見富士山的拍照景點！攝影愛好者必收
位於靜岡與山梨兩縣交界處的富士山有海拔3776公尺高，以日本第一高峰及最具代表性聞名日本國內外，大部份人都以為需要親自到富士山周邊才能看見富士山，但是其實在東京也是能看見富士山的！這次就要介紹10個擁有美麗富士山景致的東京攝影點，包含高層大廈、機場、公園等等，到東京玩時若是有幸遇上好天氣，不妨就到這些地方走走，將富士山雄偉又壯麗的身姿用相機及自己的雙眼好好捕捉！
最後一天！iHerb農曆新年優惠限時全網75折！精選4大保健品品牌 低至$33入手維他命C／輔酶Q10只售$120
轉眼間農曆新年即將到來，iHerb最近推出農曆新年優惠，即日起至2月7日晚上10點59分，付款前輸入指定優惠碼，即可享全單75折優惠。Yahoo購物專員為大家精選4個iHerb保健品品牌，當中最平$33可以入手人氣維他命C產品，近年受人熱捧的輔酶Q10折後只售$120，一於趁有優惠入手supplement，新一年繼續健健康康！
該怎麼正確穿浴衣？和服品牌店長教你穿出正統浴衣小技巧＆豆知識
日本最有名的傳統服飾就是和服，而浴衣則是夏天時，在日本街頭常見的服飾！尤其許多觀光客到日本旅遊時，一定要租借和服、浴衣拍拍照才過癮阿～ 不過實際上，和服跟浴衣哪裡不一樣？穿浴衣時候又有什麼小細節要注意？小編這次帶你到和服品牌「ふりふ（Furifu）」實體店，請教店長相關小密技！除了浴衣的豆知識外，還有觀光客們在體驗穿浴衣時，可能會遇到的問題或煩惱都一併說明清楚，這樣下次去日本旅遊時，就可以穿上浴衣，放心地拍下美照囉！
香港機場快綫優惠︱小童免費、樂悠咭半價！指定地點玩遊戲贏首爾機票
往返機場最舒適又快捷的方法，一定是選坐機場快綫（機鐵）。Yahoo Travel為大家搜羅了最新的機場快綫車票優惠，無論是香港、九龍或青衣，都可以更優惠價錢輕鬆出發！
關西人氣溫泉景點10選～大阪、京都周邊的飯店也推薦給你
到日本泡溫泉可是許多觀光客的熱愛行程之一，尤其是到擁有許多人氣景點的大阪、京都關西地區，如果可以稍微排個近郊行程的話，更可以享受到多種特色溫泉！到關西泡好湯、欣賞迷人風景，再到附近景點、古蹟走走，實在是一大享受～那麼，在哪裡可以找到這些溫泉地呢？快來看看LIVE JAPAN的介紹吧！ TOP照片：PIXTA
古天樂情人節出專輯，也許是浪漫情人節禮物之一！《男朋友》、《天命最高》，雙封面限量CD、黑膠上架
情人節禮物未有頭緒的話，古天樂來給大家一個情人節驚喜，就是要來推出首張精選專輯，集合25年經典作品，有近期大熱的《天命最高》，亦有經典的《男朋友》、《今期流行》、《Mr. Cool》等。專輯更有兩封面設計，會推出CD以及黑膠，限量發售，也許是古生給大家最浪漫的情人節禮物吧！
態沉！賀蘭鬥紅軍或失正選
【Now Sports】曼城領隊哥迪奧拿表示，刻下未確定會否讓近期態沉的賀蘭，周日正選披甲撼利物浦。缺態的賀蘭（Erling Haaland），近仗已非藍月鋒線上必然正選，好像周三淘汰紐卡素的英聯盃4強次回合便踢後備，反而馬莫殊擔正入兩球。接下來要面對死敵利物浦，賀蘭上陣與否備受關注，哥迪奧拿被問到這個問題時，坦言仍未作出決定，只回應道：「賀蘭是世上最好的一位前鋒。」曼城與利物浦的對賽往績平均，過去6次交手同樣得1勝4和1負，而藍月過去22次作客紅軍，則只曾擊敗過主隊1次，因此哥迪奧拿說：「對，利物浦一直難以應付，還要作客，特別是他們的球員和領隊所具備的質量，難踢！」「毫無疑問，利物浦還是一支好球隊，表現總有起伏，近期參考他們的踢法，看看是否需要作出調整，但比賽場地是晏菲路，最重要的舞台和最重要的比賽，總是需要視乎球員的發揮，我也曾多次說過，頂級聯賽的比賽並非完全取決於球員的個人技術。」哥迪奧拿補充。
趙露思也穿的千金風ALICE + OLIVIA，農曆新年粉嫩桃花色系列，浪漫貴氣顯好氣息
農曆新年就是想要買新衫過新年，一眾想以千金貴氣造型示人的女生們，紐約品牌 ALICE + OLIVIA BY STACEY BENDET 推出的農曆新年膠囊系列，其粉嫩主色已經很有氣質，加上英倫玫瑰緹花的優雅印花，貴氣而且很適合春夏季穿搭，穿起來有著精神好氣息。
東京再發出流感警報｜乙型流感個案激增！遊日防疫貼士＋當地求診須知
天氣忽冷忽熱，正是流感肆虐的時候！由於乙型流感個案激增，日本東京都政府正式向公眾發出流感警報。若你正計劃到東京旅遊，絕對要做好防疫措施，玩得開心又安心。
JLab 推「巨大耳機」Blue XL 其實係藍牙喇叭！US$99.99 限量開賣，搞怪但並非唔實用
JLab 推出 Blue XL Speaker Headphones，外形似超巨型耳機，但定位其實係可掛頸使用嘅藍牙喇叭，亦可擺枱當桌面喇叭用。產品售價 US$ 99.99 且限量供應，內置 2.5 吋單元及被動輻射器，官方稱續航可達 20 小時。
艾卡拿斯棄爭衛冕 鹿網總監：見佢抽筋已預咗
【Now Sports】艾卡拿斯在澳網封王後，數天前宣佈退出下周舉行的鹿特丹網球錦標賽，賽事總監卡拉積錫表示早有預料。艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）是去年鹿特丹網賽的男單冠軍，但如今放棄在這項賽事爭取衛冕，數天前證實要優先考慮自己的身體狀況，所以選擇退賽。周五面對傳媒，卡拉積錫對此不意外：「當我看到他在澳網對施華利夫時，出現抽筋的情況，我就心知不妙。後來他進入決賽，我就知道他參加這項賽事（鹿特丹網賽）的機會更渺茫，當他經紀人周一給我傳訊息，其實我並不意外，甚至可以說早有預料。」資料顯示，除了艾卡拿斯，冼拿、祖高域及施華利夫都不會參與這項賽事，姆錫迪亦因傷缺席，因此世界排名第6的迪文拿奧會是頭號種子，其餘參賽球手還有麥維迪夫、艾加阿利亞森、布力克和剛傷癒的積克德拉柏。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...