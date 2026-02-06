在京都旅行時老是無法找到目的地嗎？上る・下る是什麼意思？教你看懂京都獨特的地址

京都保存著許多歷史悠久的寺院和文化遺產，在這個從前有好長時間是京城的都市，許多獨特的文化至今仍根深蒂固，京都的地址便是其一。有的京都地址除了町名之外，還有「上る・下る・東入ル・西入ル」這幾個神秘的字眼。其實呢，這些是讓地點更容易明白的魔法單字，只要了解箇中意義，對京都觀光可是大有幫助。這次就來解說京都地址的意思，教你看懂京都地址。

main photo:Sean K / Shutterstock.com

上る・下る・東入ル・西入ル的意思

京都地址裡除了町名之外，還包含著「上る（あがる）・下る（さがる）」，以及「東入ル（ひがしいる）・西入ル（にしいる）」這些神秘的文字。其實這幾個單字代表的是方位，「上る・下る」代表的是北邊和南邊，「東入ル・西入ル」則如字面意義，代表著東邊和西邊。其實並不是京都所有的地址上都會記載馬路名，只有市中心的上京區、中京區、下京區、左京區的部分地址才有記載馬路名。

只要記住意思就能輕鬆看懂地址！上る是往北，下る是往南

廣告 廣告

京都市內馬路是由東西向和南北向的馬路交錯而成的棋盤式馬路，這種佈局稱之為里坊制，是從前建造平安京時，仿造中國的都市計畫打造出來的。天皇的住所稱之為御所，朝御所的方向以「上る」表示，遠離御所則以「下る」表示。不過即使從比御所北邊（上方）的地方往北行也稱為「上る」，往南下也還是稱為「下る」。原因眾說紛紜，有的說法是「因為定下這種說法後，街道範圍擴張到比御所還要北邊的地方了」，也有的說法是「因為京都的土地以北方地勢較高」。總之只要記住「上る＝往北」，「下る＝往南」就不會有問題了。

「東入ル・西入ル」如文字所示，分別指東邊和西邊。如果把地圖北邊當作上方的話，「東入ル」是往右走，「西入ル」則是往左走。也就是從縱向馬路和橫向馬路的交叉口往西走或是往東走的意思。

舉例：上京區役所「西入ル」

上京區役所的地址是「京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地」，包含了馬路名稱的「今出川通室町西入ル」這部分，意思就是從今出川通和室町通的交叉口「西入ル」，也就是往西（左）走就可以到區役所，實際確認地圖也的確是如此。

舉例：中京區役所「下る」

接著來看看包含了「上る・下る」的例子。中京區役所的地址是「京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地」，意思是要從御池通往下走（往南），比對地圖後可知果然沒錯。「西堀川通」則是堀川通西邊的意思，堀川通從前有堀川流經，將堀川通分為西堀川通和東堀川通，而中京區役所的所在地便是面對著西堀川通。

舉例：京都市役所「上る」

京都市役所的地址是「京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前488」，由此可知是要往御池的北邊走，也就是在御池通北邊的意思。然後從地址的「寺町通」部分則可以得知市役所同時也面對著寺町通。

當然也有的地址只有標明町名，只不過一旦了解了「上る・下る」「東入ル・西入ル」的意思，就更容易把握要往哪邊走才對。而且京都人在說明地點時，也常會用到這幾個單字，只要記住這幾個字的意思，當遇到日本人對你解釋「走過那條路後再往上走一點…」時，腦袋裡就不會冒出問號囉！

為了記住路名還發明了童謠

不過，東西南北馬路這多，要全部記住也是不容易，所以以前的京都人是靠童謠來記住路名的呢，東西向馬路和南北向馬路各有一首童謠。東西向馬路童謠以「まるたけえびすにおしおいけ（丸竹夷二押御池）」為開頭，唱的就是由北往南依序丸太町通、竹屋町通、夷川通、二条通、押小路通、御池通等路名的第一個字。而會從丸太通起頭，是因為在發明這首歌的江戶時代，丸太町以北為田地，並沒有大馬路的緣故。

京都的馬路名稱如今已為大家所熟知，甚至京都水族館裡企鵝們的名字如「にじょう（二條）」、「おっしー（小押）」、「おいけ（御池）」等便是取自這些馬路名呢。只要熟記馬路名稱的童謠，就可以馬上知道自己身在何處，非常方便吧。想學童謠的話，上網用關鍵字「京都 通り わらべ歌」（京都、馬路、童謠）便可查到歌詞。Youtube上也有影片可看，不妨去聽看看喔。看到這裡，既然已經了解「上る・下る」代表的意義，是不是感覺自己也稍稍成為了一個京都通啦？

Text by:Niki Shigemi

▼你還會有興趣

▶京都、大阪、奈良、神戶全部網羅！日本關西4天3夜自由行教你怎麼排行程