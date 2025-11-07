iHerb雙11優惠全網限時74折
京都溫泉酒店優惠｜低至35折住嵐山溫泉酒店！人均$1,102起 24小時獨立湯屋、步行至渡月橋、天龍寺睇紅葉｜雙11優惠2025
京都即將進入紅葉季，預計人氣紅葉景點「嵐山」將於11月中迎接最佳觀賞期！今次趁Agoda推出日本熱門住宿秋季限時優惠，Yahoo購物專員在云云酒店中，精選了「京都嵐山溫泉花傳抄」，房價正進行低至35折優惠，最平人均折後人均$1,102起，即能步行至嵐山紅葉景點、浸到24小時私人溫泉，以紅葉季的嵐山住宿來說，絕對抵住！
DORMY旗下 阪急嵐山站前超方便
「京都嵐山溫泉花傳抄」DORMY集團旗下酒店，位於阪急嵐山站前，站口一出行2分鐘就到，住客可步行至渡月橋、天龍寺、寶筐院、祇王寺、大河內山莊庭園等紅葉景點，細味欣賞嵐山紅葉之美。天寒地凍之時，更可返回酒店享用溫泉，酒店設一個大澡堂「平安之湯」以及五間免費租借的24小時開放私人湯屋，可無時無刻消除疲勞兼暖暖身！客房有三種風格：「京町屋」、「京和風」、「京現代」，共十種房型可入住1至4人，整體以京都風情為基調，盡享京都之宿的靜謐與雅致。
紅葉季低至35折 人均$1,102起
今次Agoda推出低至35折優惠，最大折扣落在11月24日入住，折後$3,282起，入住312呎的高級三人房，除開人均$1,641。若對面積大細沒有太大要求，可選11月19日，當晚有46折，入住標準雙人房只需$2,204起，人均$1,102，同日房價比其他旅遊平台平$500左右，官網則每位24,700日圓（約港幣$1,260），算是最抵之選。
京都嵐山溫泉花傳抄
房價：$2,204起
（原價$4,754），人均$1,102起
京都嵐山溫泉花傳抄
地址：京都府京都市西京區嵐山西一川町5-4（地圖按此）
交通：阪急嵐山站步行2分鐘
