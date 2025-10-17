Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

編輯直擊京都全新teamLab！7大亮點哪個最打卡？一文睇清事前購票攻略/入場貼士/交通方法/酒店推介

10月7日起，teamLab在京都車站附近開設日本最大規模的常設沉浸式藝術館「teamLab Biovortex Kyoto」，總面積超過10萬呎，共4個樓層、50+件作品，結合經典作品、全新創作及日本首次公開的藝術作品！今次駐日編輯率先為大家試玩，究竟值不值得去？應否事前購票？點樣去？那個作品最值得玩？一一為大家拆解！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

京都teamLab 1.入場門票種類

主要分成兩種門票類型：入場通票（需指定入場時間）和彈性通票（不限入場時間），前者成人票價按日子及入場時間浮動為3,600日元-5,000日元（約港幣$187-$260），星期六、日及早上時段入場價錢較貴；後者為不需指定入場時間，可以彈性規劃行程，價錢為12,000日元（約港幣$624），大小同價。

京都teamLab 2. 應否事前購票？

由於開業不久，編輯強烈建議大家預先網上購票！購票渠道有三種，分別為官網、Klook及現場，現場購票每張另加200日元。編輯原本計劃10月10日前往參觀，於10月5日到官網查看票務狀況，當時官網顯示門票已售罄，最後發現Klook仍有票，便用Payme優惠碼減$15，以$766入手3張成人票及1張小童票。截止10月17日，官網最快入場日子為10月22日，反而Klook為10月28日，以10月29日12:30pm入場為例，官網賣4,200日元（約港幣$218），Klook比官網平少少、賣$207。提提大家，當日4pm入場，編輯見到會場門口貼上「本日門票售罄」的字樣，如果不想撲空，真的要提早購票。

teamLab Biovortex 京都門票

門票：$178起 （原價$185）

按此經Klook預訂

廣告 廣告

由於開業不久，小編強烈建議大家預先網上購票，以免摸門釘！（相片來源：Yahoo Travel）

京都teamLab 3. 點樣去會場？

「teamLab Biovortex Kyoto」相比同樣位於關西的大阪常設館「teamLab Botanical Garden Osaka」算是非常方便。大阪常設館遠離旅客常到的難波或梅田，相反京都場館鄰近京都車站，從京都車站八條口一出，向左步行約10分鐘即達，非常方便。加上附近酒店林立，住宿選擇豐富多樣，推介入住超方便的「京都八條都酒店」，可步行至會場，前往嵐山、大阪梅田等都是一程車即達！

京都八條都酒店 （Miyako Hotel Kyoto Hachijo）

房價：每晚$628起，人均$314

按此經Trip.com預訂

按此經Agoda預訂

按此經Booking.com預訂

京都八條都酒店 （Miyako Hotel Kyoto Hachijo）

地址：京都市南區西九條院町17（地圖按此）

交通：JR京都站八條口徒步約2分鐘

京都teamLab 4. 七大亮點+入場貼士

10月10日星期五4pm入場，當日人流不算多，入場不用排隊，入場前大家可選擇將隨身物品放入免費Locker，輕輕鬆鬆出發！全新場館共4個樓層，採用了「Biovortex」為主軸，將「Bio（生命）」和「Vortex（渦流）」結合，象徵生命的漩渦（Vortex of Life），提供逾50件作品，除了經典作品外，亦將展出全新創作及日本首次公開的藝術作品；整個會場像一個迷宮，沒有指定行走路線，到訪者可以隨自己直覺或喜好遊走，玩到最後更有指示叫大家「Loop」多次，小編玩足3小時以上，仍捨不得離開，原本90%滿的電話都影到無電，建議大家記得帶尿袋及穿著舒適的鞋子！一齊睇睇以下7大亮點！

全新場館共4個樓層，採用了「Biovortex」為主軸，將「Bio（生命）」和「Vortex（渦流）」結合，象徵生命的漩渦（Vortex of Life），提供逾50件作品。（相片來源：Yahoo Travel）

京都teamLab亮點1. 《Morphing Continuum》

個人覺得最有驚喜的作品，位於1樓《Morphing Continuum》是日本首次公開作品，一個漆黑的巨大空間中，漂浮著無數銀色球體，球體隨著風壓變化不斷移動，雖看似自由漂浮，實際上經過精密計算，最終所有球體聚合成雕塑形態，有點像龍捲風一樣，非常震撼！不過排隊時間較長，當日排了15分鐘。

個人覺得最有驚喜的作品，位於1樓《Morphing Continuum》。（相片來源：teamLab）

一個漆黑的巨大空間中，漂浮著無數銀色球體，球體隨著風壓變化不斷移動，場面震撼。（相片來源：Yahoo Travel）

京都teamLab亮點2. 《Massless Amorphous Sculpture》

首次在日本公開的作品，參觀者走入一個充滿漂浮肥皂泡的空間，泡泡會隨觸動變幻型態、自我修復，加上反射光線，令人彷彿置身夢境。 為避免衣物弄濕，現場提供便利雨衣、鞋套、護目鏡，價錢為300日元（約港幣$16），可自由選擇是否購買。值得一讚是出口處設有洗手盤供洗手、最後更有工作人員用大型吹風機為大家吹走泡泡，相當貼心。

參觀者走入一個充滿漂浮肥皂泡的空間，泡泡會隨觸動變幻型態、自我修復，加上反射光線，令人彷彿置身夢境。（相片來源：Yahoo Travel）

為避免衣物弄濕，現場提供便利雨衣、鞋套、護目鏡，價錢為300円（約港幣$16），可自由選擇是否購買。（相片來源：Yahoo Travel）

京都teamLab亮點3. 《One Stroke - a Year in the Mountains》

這是2018年-2022年台場teamLab的經典作品，於京都重新展出。鏡房內排滿吊燈，燈光會隨着人的動作而變化，光影在空間中如同一筆書法般流動，無論從哪盞燈開始，都會畫一條線到最近的燈，形成一條連通所有燈的單一光線軌跡，呈現出夢幻又寧靜的氛圍。

鏡房內排滿吊燈，燈光會隨著人的動作而變化。（相片來源：Yahoo Travel）

京都teamLab亮點4. 《Massless Suns and Dark Suns 》

同樣為首次在日本展出的藝術品，以成千上萬個發光球體組成的「認知雕塑」，營造出光與暗之間的強烈對比。當人靠近其中一個發光球體體時，便會強烈地閃耀，時而明亮，時而柔和，周圍的球體也會一個接着一個產生共鳴且不斷擴散，尤如繁星一樣，創造出一種動態的宇宙氛圍，靜心觀賞下有種莫名的平靜與啟發。

《Massless Suns and Dark Suns 》 為首次在日本展出的藝術品，以成千上萬個發光球體組成的「認知雕塑」。（相片來源：Yahoo Travel）

京都teamLab亮點5. 《Megaliths in the Eternal Existence of the Open Universe》

深受京都傳統花園啟發的作品，高聳的巨石陣融合科技元素，變化出四季更迭的花卉，展現出動感流動的風景，配上石下的真實苔蘚，增添了自然的觸感與氛圍，感受到生態的豐富性。

深受京都傳統花園啟發的作品，高聳的巨石陣融合科技元素，變化出四季更迭的花卉，展現出動感流動的風景。（相片來源：Yahoo Travel）

京都teamLab亮點6.《Resonating Microcosms - Solidified Light》

大阪「teamLab Botanical Garden Osaka」都有的作品，蛋形裝置會隨觸碰而改變顏色，「每隻蛋」皆能呈現32種光色，彼此之間的光會互相傳遞，創造出如生命體般呼吸的節奏。

蛋形裝置會隨觸碰而改變顏色，「每隻蛋」皆能呈現32種光色，彼此之間的光會互相傳遞，創造出如生命體般呼吸的節奏。（相片來源：Yahoo Travel）

京都teamLab亮點7. 《Sketch Factory》

最後《Sketch Factory》售賣各種京都獨有的商品和受藝術作品啟發的商品，大家甚至可以將在彩繪水族館繪畫的畫作製作成T恤、包包、筆記等，將獨一無二的藝術作品帶回家。

可將在彩繪水族館繪畫的畫作製作成T恤、包包、筆記等，將獨一無二的藝術作品帶回家。（相片來源：teamLab）

teamLab Biovortex Kyoto

預計開幕時間：2025年10月

地址：京都府京都市南區東九條東岩本町21-5 （地圖按此）

交通：從京都車站步行約10分鐘

更多相關文章：

京都自由行｜teamLab最新常設藝術館今年10月進駐京都！日本首次公開作品＋全新創作一同亮相

關西絕景溫泉推介5選！和歌山/京都/兵庫/滋賀 被大海環抱海島旅宿、無邊際浴池看滿天星斗、大擦頂級松葉蟹

日本紅葉預測2025出爐！全國受高溫影響紅葉季再推遲 即睇東京/大阪等14個地區最佳觀賞期

京都好去處｜京都嵐山花燈路10月浪漫回歸！竹編燈籠點亮竹林小徑 每位$426起 大阪出發、同遊奈良

Anson Lo、Jeremy京都之旅！星野頂級度假村「虹夕諾雅」夠隱世、每晚人均約$2,000起｜京都自由行

京都手信人氣必買推介2025！抹茶豆乳年輪蛋糕/Le Labo城市限定香水/開化堂茶葉罐

旅遊熱話｜中國遊客擅闖京都著名千二百羅漢寺！無視休館日、翻牆闖入，遭發現並逮捕

大阪免費景點！打卡必去LV ×草間彌生展覽 走進波點無限鏡屋、朝聖巨型南瓜

GD演唱會「Übermensch」Encore大阪站！即睇免入會/抽籤購票方法

日本首架臥鋪巴士登場！東京往返高知 網民笑雙層床設計像《哈利波特》騎士巴士「咁似Harry Potter嗰架」

日本廉航ZIPAIR獲四星評級！機艙走黑白型格風、免費Wi-Fi、全平躺商務艙