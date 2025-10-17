葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
編輯直擊京都全新teamLab！7大亮點哪個最打卡？一文睇清事前購票攻略/入場貼士/交通方法/酒店推介
10月7日起，teamLab在京都車站附近開設日本最大規模的常設沉浸式藝術館「teamLab Biovortex Kyoto」，總面積超過10萬呎，共4個樓層、50+件作品，結合經典作品、全新創作及日本首次公開的藝術作品！今次駐日編輯率先為大家試玩，究竟值不值得去？應否事前購票？點樣去？那個作品最值得玩？一一為大家拆解！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
京都teamLab 1.入場門票種類
主要分成兩種門票類型：入場通票（需指定入場時間）和彈性通票（不限入場時間），前者成人票價按日子及入場時間浮動為3,600日元-5,000日元（約港幣$187-$260），星期六、日及早上時段入場價錢較貴；後者為不需指定入場時間，可以彈性規劃行程，價錢為12,000日元（約港幣$624），大小同價。
京都teamLab 2. 應否事前購票？
由於開業不久，編輯強烈建議大家預先網上購票！購票渠道有三種，分別為官網、Klook及現場，現場購票每張另加200日元。編輯原本計劃10月10日前往參觀，於10月5日到官網查看票務狀況，當時官網顯示門票已售罄，最後發現Klook仍有票，便用Payme優惠碼減$15，以$766入手3張成人票及1張小童票。截止10月17日，官網最快入場日子為10月22日，反而Klook為10月28日，以10月29日12:30pm入場為例，官網賣4,200日元（約港幣$218），Klook比官網平少少、賣$207。提提大家，當日4pm入場，編輯見到會場門口貼上「本日門票售罄」的字樣，如果不想撲空，真的要提早購票。
teamLab Biovortex 京都門票
門票：$178起
（原價$185）
京都teamLab 3. 點樣去會場？
「teamLab Biovortex Kyoto」相比同樣位於關西的大阪常設館「teamLab Botanical Garden Osaka」算是非常方便。大阪常設館遠離旅客常到的難波或梅田，相反京都場館鄰近京都車站，從京都車站八條口一出，向左步行約10分鐘即達，非常方便。加上附近酒店林立，住宿選擇豐富多樣，推介入住超方便的「京都八條都酒店」，可步行至會場，前往嵐山、大阪梅田等都是一程車即達！
京都八條都酒店 （Miyako Hotel Kyoto Hachijo）
房價：每晚$628起，人均$314
京都八條都酒店 （Miyako Hotel Kyoto Hachijo）
地址：京都市南區西九條院町17（地圖按此）
交通：JR京都站八條口徒步約2分鐘
京都teamLab 4. 七大亮點+入場貼士
10月10日星期五4pm入場，當日人流不算多，入場不用排隊，入場前大家可選擇將隨身物品放入免費Locker，輕輕鬆鬆出發！全新場館共4個樓層，採用了「Biovortex」為主軸，將「Bio（生命）」和「Vortex（渦流）」結合，象徵生命的漩渦（Vortex of Life），提供逾50件作品，除了經典作品外，亦將展出全新創作及日本首次公開的藝術作品；整個會場像一個迷宮，沒有指定行走路線，到訪者可以隨自己直覺或喜好遊走，玩到最後更有指示叫大家「Loop」多次，小編玩足3小時以上，仍捨不得離開，原本90%滿的電話都影到無電，建議大家記得帶尿袋及穿著舒適的鞋子！一齊睇睇以下7大亮點！
京都teamLab亮點1. 《Morphing Continuum》
個人覺得最有驚喜的作品，位於1樓《Morphing Continuum》是日本首次公開作品，一個漆黑的巨大空間中，漂浮著無數銀色球體，球體隨著風壓變化不斷移動，雖看似自由漂浮，實際上經過精密計算，最終所有球體聚合成雕塑形態，有點像龍捲風一樣，非常震撼！不過排隊時間較長，當日排了15分鐘。
京都teamLab亮點2. 《Massless Amorphous Sculpture》
首次在日本公開的作品，參觀者走入一個充滿漂浮肥皂泡的空間，泡泡會隨觸動變幻型態、自我修復，加上反射光線，令人彷彿置身夢境。 為避免衣物弄濕，現場提供便利雨衣、鞋套、護目鏡，價錢為300日元（約港幣$16），可自由選擇是否購買。值得一讚是出口處設有洗手盤供洗手、最後更有工作人員用大型吹風機為大家吹走泡泡，相當貼心。
京都teamLab亮點3. 《One Stroke - a Year in the Mountains》
這是2018年-2022年台場teamLab的經典作品，於京都重新展出。鏡房內排滿吊燈，燈光會隨着人的動作而變化，光影在空間中如同一筆書法般流動，無論從哪盞燈開始，都會畫一條線到最近的燈，形成一條連通所有燈的單一光線軌跡，呈現出夢幻又寧靜的氛圍。
京都teamLab亮點4. 《Massless Suns and Dark Suns 》
同樣為首次在日本展出的藝術品，以成千上萬個發光球體組成的「認知雕塑」，營造出光與暗之間的強烈對比。當人靠近其中一個發光球體體時，便會強烈地閃耀，時而明亮，時而柔和，周圍的球體也會一個接着一個產生共鳴且不斷擴散，尤如繁星一樣，創造出一種動態的宇宙氛圍，靜心觀賞下有種莫名的平靜與啟發。
京都teamLab亮點5. 《Megaliths in the Eternal Existence of the Open Universe》
深受京都傳統花園啟發的作品，高聳的巨石陣融合科技元素，變化出四季更迭的花卉，展現出動感流動的風景，配上石下的真實苔蘚，增添了自然的觸感與氛圍，感受到生態的豐富性。
京都teamLab亮點6.《Resonating Microcosms - Solidified Light》
大阪「teamLab Botanical Garden Osaka」都有的作品，蛋形裝置會隨觸碰而改變顏色，「每隻蛋」皆能呈現32種光色，彼此之間的光會互相傳遞，創造出如生命體般呼吸的節奏。
京都teamLab亮點7. 《Sketch Factory》
最後《Sketch Factory》售賣各種京都獨有的商品和受藝術作品啟發的商品，大家甚至可以將在彩繪水族館繪畫的畫作製作成T恤、包包、筆記等，將獨一無二的藝術作品帶回家。
teamLab Biovortex Kyoto
預計開幕時間：2025年10月
地址：京都府京都市南區東九條東岩本町21-5 （地圖按此）
交通：從京都車站步行約10分鐘
更多相關文章：
京都自由行｜teamLab最新常設藝術館今年10月進駐京都！日本首次公開作品＋全新創作一同亮相
關西絕景溫泉推介5選！和歌山/京都/兵庫/滋賀 被大海環抱海島旅宿、無邊際浴池看滿天星斗、大擦頂級松葉蟹
日本紅葉預測2025出爐！全國受高溫影響紅葉季再推遲 即睇東京/大阪等14個地區最佳觀賞期
京都好去處｜京都嵐山花燈路10月浪漫回歸！竹編燈籠點亮竹林小徑 每位$426起 大阪出發、同遊奈良
Anson Lo、Jeremy京都之旅！星野頂級度假村「虹夕諾雅」夠隱世、每晚人均約$2,000起｜京都自由行
京都手信人氣必買推介2025！抹茶豆乳年輪蛋糕/Le Labo城市限定香水/開化堂茶葉罐
旅遊熱話｜中國遊客擅闖京都著名千二百羅漢寺！無視休館日、翻牆闖入，遭發現並逮捕
大阪免費景點！打卡必去LV ×草間彌生展覽 走進波點無限鏡屋、朝聖巨型南瓜
GD演唱會「Übermensch」Encore大阪站！即睇免入會/抽籤購票方法
日本首架臥鋪巴士登場！東京往返高知 網民笑雙層床設計像《哈利波特》騎士巴士「咁似Harry Potter嗰架」
其他人也在看
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！城巴×藍屋開篷巴士團/Monchhichi期間限定店/愉景灣鬼魅莊園
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了15大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊、萬聖節開篷巴士團、圍方嘩鬼樂園；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
小儀離商台 《早霸王》月底壽終正寢 梁嘉琪同步離開 森美：完成歷史任務
效力商台30年嘅阮小儀上周宣布將於10月底離職，而小儀同森美、梁嘉琪主持，開播16年嘅《早霸王》，亦喺今日宣布隨住小儀離開而完結，加入節目3年多嘅梁嘉琪亦會暫時唔做電台。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
熱帶氣旋下周颱風級闖港 400 公里範圍 下周三最低 20 度｜Yahoo
本港下周會受熱帶氣旋和東北季候風共同影響，氣溫驟降。天文台今日（17 日）表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。上午 10 時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約 1,130 公里，預料向西移動，時速約 30 公里，靠近呂宋一帶並逐漸增強。Yahoo新聞 ・ 46 分鐘前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
素海霖宣布加入樓奴行列 直言窮過之前：應該會繼續下海
首位香港投身日本AV產業女優素海霖（繪麗奈）曾表示有個業主夢，要喺3年內買樓，不過自拍畢第6部作品後一直未有新作，素海霖回應指係與公司有合約問題。早前，有報道指素海霖事業進入停擺階段，經濟拮据，因此需要接拍各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展。前日（15日），素海霖分享自己已達成夢想，加入樓奴行列，以澄清傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 1 天前
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 10 小時前
最美星二代低撈大坑單棟樓 開放式作價528萬 上手輸2成
藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴，今年才25歲已經做業主，新近買入大坑單棟樓第一閣一伙開放式單位，成交價528萬元，呎價17,368元，創該廈約13年呎價新低。相關新聞：影帝梁家輝西區豪宅2.75萬租出 傲翔灣畔海景兩房回報2.6厘彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘代理透露，林愷鈴本月中斥528萬元買入第一閣低層A室，屬開放式戶，實用面積304方呎，呎價17,368元，為該廈2012年11月後呎價新低。至於原業主於2022年斥680萬元入市，持貨約3年，蝕152萬元或22.4%離場。第一閣位於銅鑼灣道78號，為單棟樓，於1995年11月開始落成，共提供48個開放式或1房單位，實用面積由304至347平方呎，高層可享開揚維港海景。根據28Hse網站資料，第一閣目前共4個放盤，實用面積由303至304方呎，叫價由548萬至698萬元。【更多第一閣放盤】 延伸閱讀: 第一閣 銅鑼灣 大坑 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 小時前
鍾嘉欣3歲細女生日近照曝光 同脊醫爸爸餅印一樣
鍾嘉欣2015年閃嫁脊醫老公Jeremy Leung迅速做媽咪，十年間已經生咗大女梁愛晨（Kelly）、次子梁志誠（Jared Anthony）和細女梁紫琳（Anika Linda）。 嘉欣而家主要喺加拿大溫哥華生活，有工作時先返港。鍾嘉欣尋晚喺IG發文祝賀細女三歲生日Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
61歲奇洛李維斯與交往6年女友，以「接吻照」回應婚訊傳聞？曾是「世上最孤獨男人」，單身18年後終覓真愛
一張浪漫的接吻照讓奇洛李維斯（Keanu Reeves）與交往 6 年的藝術家女友 Alexandra Grant 登上熱搜。畫面中，兩人站在一片夢幻光影的裝置藝術前深情擁吻，氛圍滿滿，被外界誤以為是「婚照」。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
【惠康】買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝 即送總值$46禮品（即日起至23/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送總值$46豐富禮品；買1罐家樂牌雞粉珍寶裝，即送總值$30豐富禮品；買3排可口可樂/玉泉/芬達/雪碧汽水迷你罐，即送總值$34豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 小時前
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
傳知名建築師樓業務萎縮 要求員工再減薪 累計幅度近兩成
本港樓市復甦步伐緩慢，為建造業帶來持續壓力。近日網上流傳本地大型建築師樓「劉榮廣伍振民建築師事務所」的內部通告，指因業務較去年進一步萎縮，要求全體員工自11月起，在去年已減薪10%的基礎上，再下調薪金9%，即兩年內累計減幅接近兩成，同時取消現行的每月3日無薪假安排。就信件內容，《am730》已向有關建築師樓查詢，正等待am730 ・ 21 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
天文台預告下周轉涼 潛在熱帶氣旋及東北季候風夾擊 若雨勢密氣溫可跌至 20 度或更低｜Yahoo
本港踏入 10 月後仍見 30 度炎熱天氣，但下周將會轉涼，下周三及四低見 21 度。天文台表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
Jellycat微笑聖誕樹太可愛了！超萌限定款悄悄上新，這款薑餅人最適合情侶互送？
隨著12月愈來愈近，Jellycat聖誕限定系列又悄悄上新了新成員，每隻毛絨絨的角色都可愛得讓人瞬間融化，是節日裡最佳的療癒夥伴！這次的薑餅人Fred和Ruby「薑餅人CP」，更成為了fans提前鎖定送給情人以傳遞心意的完美選擇～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美職休季期間閃得 孫興慜返英超？
【Now Sports】英國傳媒指，基於孫興慜與洛杉磯FC之間的合約列明，他在美職休季期間可「自由活動」，遂傳出他可能會短期回歸歐洲球壇，包括再戰英超。英國《太陽報》指，韓國球星孫興慜（Son Heung-min）與洛杉磯FC的合約，容許他於休季期間效力其他球會，情況就如當年碧咸效力洛杉磯銀河時以外借身份加盟AC米蘭，以及亨利效力紐約紅牛期間曾短暫回歸阿仙奴。美職列強的季後賽征途，最遲於12月結束，換言之，距離明年開季有約3至4個月的時間，孫興慜可選擇在明年世界盃決賽周上演前保持狀態，或休養生息，一切取決於個人意向。一旦這名前熱刺隊長決定回歸歐洲球壇，不排除有英超球會向他招手。33歲的孫興慜加盟洛杉磯FC後火速融入，至今為球會出賽9場射入8球及貢獻3次助攻。now.com 體育 ・ 3 小時前
61歲男認6度強姦親女、首犯案時女兒僅11歲 案情指母親曾籲不報警以保聲譽
61 歲男子被控在 2015 年 5 月至 2022 年 3 月期間，6 度強姦及 3 度非禮親女，首次強姦時女兒僅 11 歲。被告周四（16 日）在高等法院承認所有控罪。法官杜麗冰將案件押後至 11 月 18 日判刑，為事主索取創傷、精神科報告，並為被告索取背景報告，期間被告須繼續還押。法庭線 ・ 20 小時前