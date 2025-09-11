京醬肉絲食譜│爽口京醬肉絲 要肉嫩入味有竅訣？肉絲易切有秘訣

京醬肉絲是一道在家也很容易做的菜式，加上青瓜絲來配大葱絲，吃起來更加爽口，不過如果吃不慣生大葱，可能會覺得帶辛辣，那便可以把大葱絲多泡幾次水來去掉辣味。肉絲如果覺得難切，可以先放冰格雪硬一點便會易切，即睇如何製作京醬肉絲：

京醬肉絲（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料

無骨豬扒2件

大葱1/3條

小青瓜1條

大紅椒1條

醃料：

鹽少許

胡椒粉少許

粟粉2茶匙

麻油1茶匙

醬汁：

甜面醬2湯匙

米酒1湯匙

生抽1湯匙

糖1/3茶匙

水1湯匙

做法

1. 大葱用叉子叉成絲，再切段泡冷開水去辛辣味。青葱刨絲。紅椒去籽切絲泡冷水備用。將大葱、青瓜和紅椒絲隔水後鋪在碟中，備用。

2. 豬扒放冰箱稍雪硬一點，先切薄片，再切絲，加醃料醃10分鐘。燒油至剛冒泡，分兩次把肉絲泡油至轉白色，撈起備用。

3. 倒走多餘的油，留少許油備用，把醬汁材料加入鍋中，開細火煮熱，將肉絲回鑊，開大火快炒半分鐘收汁，淋在大葱和青瓜上。

