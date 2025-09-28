男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
亮相舊同門節目 山下智久慰問台灣花蓮災情
【on.cc東網專訊】日本男神山下智久，2020年離開舊事務所自立門戶後，近年積極發展海外市場，更與台灣天王周杰倫結為好友。曾多次到訪台灣的他，近日亦有留意超強颱風「樺加沙」外圍氣流為台灣帶來暴雨，造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤，導致嚴重死傷。
前日(26日)，山下在個人社交網留言，所有台灣受災民眾致上最深切慰問，同時祈求罹難者們的靈魂得以安息，更表示「請不要忘記希望，繼續努力，我會盡我所能提供協助。」
此外，今年初為前同門組合timelesz重新後的歌曲《Anthem》擔任監製的山下，驚喜亮相組合的冠名節目，首度與8位成員見面，並一同參拜著名的伊勢神宮。
