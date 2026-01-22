「人中之龍 極3 / 人中之龍 3外傳 Dark Ties」試玩版已上線！可體驗主線劇情與部分支線劇情

SEGA推出預計將於2026年2月12日(四)發行的「人中之龍 極３ / 人中之龍３外傳 Dark Ties」的免費試玩版，並已於2026年1月22日(四)正式上線。

可於PlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、PC(Steam)平台上試玩。

預計將於2026年2月12日(四)發行的「人中之龍 極3 / 人中之龍 3外傳 Dark Ties」的免費試玩版已正式上線！

試玩版可同時遊玩「人中之龍 極3」與「人中之龍 3外傳 Dark Ties」。

可以提前探索遊戲舞台的沖繩與東京的街道、體驗爽快的戰鬥。

試玩版中可玩的內容

「人中之龍 極3」中，可體驗體驗主線劇情與部分些支線劇情。

可以探索新舞台「琉球街」的部份內容。

可切換「堂島之龍・極」與「琉球風格」兩種戰鬥風格，可以體驗桐生一馬的戰鬥動作。

除了卡拉OK等一些娛樂場所外，還可以透過客製化手機、更換設備和更換服裝來享受一些穿搭體驗。

「人中之龍 3外傳 Dark Ties」中，可體驗部分主線劇情，並探索「神室町」的部份內容。

可以體驗峰以射擊拳擊為主的動作，以及可暢玩麻將等娛樂場所的部份內容。

預購特典追加「不良成員 春日一番」！

「預購特典」追加

「人中之龍 極3 / 人中之龍 3外傳 Dark Ties」的實體版預購特典團隊戰鬥內容「不良之龍」，已新增了春日一番為成員。

實體版附贈早鳥特典，數位版則於2026年2月11日(三)23:59前預購可獲贈特典。

有關遊戲的詳細資訊請參閱「人中之龍 極3 / 人中之龍 3外傳 Dark Ties」官方網站。

◤◢◤◢ 体験版 本日配信 ◤◢◤◢

