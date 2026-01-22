專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
「人中之龍 極3 / 人中之龍 3外傳 Dark Ties」試玩版已上線！可體驗主線劇情與部分支線劇情
SEGA推出預計將於2026年2月12日(四)發行的「人中之龍 極３ / 人中之龍３外傳 Dark Ties」的免費試玩版，並已於2026年1月22日(四)正式上線。
可於PlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、PC(Steam)平台上試玩。
「人中之龍 極3 / 人中之龍 3外傳 Dark Ties」試玩版已上線！
預計將於2026年2月12日(四)發行的「人中之龍 極3 / 人中之龍 3外傳 Dark Ties」的免費試玩版已正式上線！
試玩版可同時遊玩「人中之龍 極3」與「人中之龍 3外傳 Dark Ties」。
可以提前探索遊戲舞台的沖繩與東京的街道、體驗爽快的戰鬥。
試玩版中可玩的內容
人中之龍 極3
「人中之龍 極3」中，可體驗體驗主線劇情與部分些支線劇情。
可以探索新舞台「琉球街」的部份內容。
可切換「堂島之龍・極」與「琉球風格」兩種戰鬥風格，可以體驗桐生一馬的戰鬥動作。
除了卡拉OK等一些娛樂場所外，還可以透過客製化手機、更換設備和更換服裝來享受一些穿搭體驗。
人中之龍 3外傳 Dark Ties
「人中之龍 3外傳 Dark Ties」中，可體驗部分主線劇情，並探索「神室町」的部份內容。
可以體驗峰以射擊拳擊為主的動作，以及可暢玩麻將等娛樂場所的部份內容。
預購特典追加「不良成員 春日一番」！
「人中之龍 極3 / 人中之龍 3外傳 Dark Ties」的實體版預購特典團隊戰鬥內容「不良之龍」，已新增了春日一番為成員。
實體版附贈早鳥特典，數位版則於2026年2月11日(三)23:59前預購可獲贈特典。
有關遊戲的詳細資訊請參閱「人中之龍 極3 / 人中之龍 3外傳 Dark Ties」官方網站。
◤◢◤◢ 体験版 本日配信 ◤◢◤◢
2月12日(木)発売『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の体験版が本日より配信!!💥https://t.co/9zs6SRQJbp
体験版では、『龍が如く 極３』と『龍が如く３外伝 Dark Ties』の両方をプレイ可能！… pic.twitter.com/c57xOt0BEU
— 龍が如くスタジオ 公式 (@ryugagotoku) January 21, 2026
©SEGA
