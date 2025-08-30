人人都可以使用的 Grok Imagine 現在支援網頁版了

講香港人用得最多的 AI 服務，除了 Perplexity 或 DeepSeek 之外，必定數到 Elon Musk 旗下 xAI 的 Grok，月中時 Elon Musk 更宣布自家「超有效率」的影像和影片生成服務 Grok Imagine 大家可以免費用。不過這個功能一向都需要在手機上使用，螢幕細一點都隨時看到眼花，而現在 Grok Imagine 功能終於可以在 Web 版本上使用。

Grok Imagine能將你的文字描述或相片轉成短影片，但之前一推出時只有iOS 裝置才用到，然後慢慢擴大至 Android 裝置也能用，如今正式可以在瀏覽器上登入Grok 後，即可在左邊欄找到 Imagine 功能，大家就毋須也困在小小的螢幕中發揮創意了。

