人口老化增醫療負擔！城大科研證DEK可預防腦衰退 改善認知功能

香港正經歷人口結構的急速轉變，迅速步入「超高齡社會」，在人口老化浪潮下，腦退化對患者、照顧者及醫療系統均帶來沉重負擔，成為社會需面對的嚴峻挑戰。



根據統計處數字，香港的老年人口比例已達23.9%，並預計在未來二十年內激增超過六成，常見老人病之一的認知障礙症（俗稱腦退化）將對個人、家庭及醫療系統均造成沉重壓力。估計全港約有15萬名人罹患認知障礙症，當中只有約8萬人正接受治療。另一方面，公共安老服務與醫療資源面臨供不應求的問題，輪候院舍宿位及支援服務時間漫長，可見問題的迫切性。

面對此挑戰，香港城市大學神經科學研究團隊取得了重大科學突破。團隊全球首次從天然海藻多酚中，發現並實證了名為「Dieckorin (DEK)」的生物活性物質，能有效改善大腦記憶功能。此研究的關鍵在於DEK能高效穿透血腦屏障，直接作用於大腦記憶中樞「海馬體」，增強神經突觸的可塑性與訊號傳遞，從而為改善認知功能提供了明確的科學依據。過往研究僅能從行為推斷效果，而此突破首次揭示了其在大腦內的具體作用機制，且該天然物質無明顯副作用，特性罕見。

這項科研成果具有直接的應用價值。團隊表示，天然海藻多酚Seanol® 於 2008 年已被美國 FDA 認可為新膳食成分（NDI）確認其安全性，並廣泛應用於香港與亞洲市場的健康範疇上，以激活退化細胞、防止慢性炎症、改善血流量等，以達到防止衰老之功效。本研究更首次成功發現並驗證天然海藻多酚Seanol® 當中的Dieckorin (DEK) 為其關鍵活性成份，進一步證實含有天然海藻多酚Seanol®擁有抗衰老及對抗腦部退化的功效。

相關產品（iSeanol® 腦再生）顯示出能修復受損腦細胞、改善腦部血流，並減緩記憶減退與認知模糊等症狀，有實際案例顯示服用後活動力與理解能力獲得顯著改善。產品適用於有意預防及改善腦衰退症狀人士使用。



