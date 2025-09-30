人口老化︱日本岡崎市取消 88 歲賀壽金 年省約千萬港元 99 歲才獲派錢︱Yahoo

日本人口老化問題嚴重。

【Yahoo新聞報道】日本愛知縣岡崎市 9 月 12 日宣布，取消向 88 歲長者派發「賀壽金」的傳統，理由是當地人口老化加劇，壽星人數逐年增加。以往市政府會向達到「米壽」（ 88 歲）里程碑的長者致送 1 萬日圓（約 520 港元），但今年起已不再實施。

綜合日本傳媒報道，日本在 9 月 15 日「敬老日」當天，厚生勞動省公布全國約有 9.98 萬名百歲或以上長者，連續 55 年創新高。許多地方政府會在此節日向高齡長者舉辦儀式，並贈送禮品或金錢以示敬意。不過，岡崎市指出，隨着平均壽命延長，當地每 4 人就有 1 人年滿 65 歲以上，若繼續派發「米壽」賀金，每年將需支出約 2,000 萬日圓（約 1,052 萬港元），壓力沉重。市政府表示，資金將改為用於推動預防護理及支援健康長壽。

八旬居民：我們這一代運氣不好

消息傳出後，市民反應不一，一名 82 歲長者認為「很可惜，我靠年金生活，1 萬日圓對我來說很重要」；另一名 87 歲居民則感嘆「我們這一代自很久以前開始就總是運氣不好，好事一件件消失」。

不過，市政府強調，達到 99 歲「白壽」的長者仍會繼續獲贈賀金。換言之，現時八十多歲的居民若保持健康，依然可望在更高齡時獲得祝賀。