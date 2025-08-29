「人和虎都驚慌」影片曝！開車遇老虎嚇壞

▲一名大馬民眾駕車載著三名家人出遊時，看到路邊有老虎。（圖／翻攝自TikTok）

[NOWnews今日新聞] 馬來西亞驚傳路邊遇虎事件！一名男子開車載著家人前往金馬崙高原（Cameron Highlands）途中，竟在「話望生」（Gua Musang）附近的羅京高原（Lojing Highlands）山區，意外發現一頭老虎徘徊在路旁。驚險一幕全被手機拍下，畫面曝光後引發熱議。

根據《新海峽時報》（New Straits Times）報導，33歲男子阿都拉哈尼夫（Abdul Hanif Che Ibrahim）於26日駕車載著三名家人出遊時，眼前突然出現一隻野生老虎，與車距離相當近。當時四人都嚇得不敢出聲，只能緊張注視這場突如其來的遭遇。

他事後受訪表示，當時路段空無一人，才讓他有機會掏出手機拍下老虎的身影。從影片畫面可見，老虎蹲在道路旁的水溝裡，顯得有些慌張，不時左顧右盼，甚至一度張嘴大口呼氣，看起來相當具有威脅性。

阿都拉回憶並說，老虎隨後穿越馬路，在原地徘徊約莫一分鐘，最後再度鑽進附近的叢林中消失不見，這才讓一家人鬆了一口氣。他將影片上傳至社群平台後，引來不少網友關注。有人分享自己也曾在同一地區見過老虎，但大多數情況下並未發生危險。也有網友提醒，若真的遇到猛獸，應保持冷靜與安全距離，避免激怒牠們。

同時，也有民眾猜測，這隻老虎可能並非單純覓食，而是遇到困境才靠近人類活動區域，似乎想要尋求幫助。當局呼籲民眾若再度遇見野生動物，應立即通報野生動物保護單位，以確保人員與動物的安全。

