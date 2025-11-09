人工智能健康建議準確嗎？ 或會錯誤診斷及不當治療建議 專家教學安全發問技巧︱Yahoo

病人或醫生有時也會把人工智能聊天機械人當作健康諮詢工具

【Yahoo健康】愈來愈多人把人工智能聊天機械人當作健康諮詢工具。專家指，它們可協助列出覆診時要問的問題、用簡單語言解釋病歷術語，並帶你逐步理解診斷或治療方案；但同時會「亂講」與出錯，曾有不當建議帶來實際傷害，因此用家須保持審慎。

避免「引導式」發問

根據《CNA》報道，美國醫療研究機構 KFF（Kaiser Family Foundation）2024 年 6 月調查指出，約每 6 名成年人就有 1 人經常向聊天機械人查詢健康資訊。研究亦顯示，有模型能通過醫生資格考試、在個案推理上有時比人類更準確；然而錯誤與虛構內容依然普遍。

專家建議先在「風險低」的情境練習。賓夕法尼亞大學醫療創新中心行政總監 Raina Merchant 稱，多數人懂得用搜尋引擎分辨結果優劣，卻未熟習與人工智能互動的提問技巧。醫生兼作家 Robert Pearl 建議，回想上一次看診時你向醫生發問過的幾條問題，把同樣問題交給聊天機械人，嘗試不同提問方式，比對答案強弱與盲點。

他又提醒避免「引導式」發問，例如「你不覺得我應該照 MRI 嗎？」；可改為開放式問題，甚至把自己抽離，如「對一名久咳病人，你會怎樣建議？」並補充「有甚麼我可能不想聽，但你仍會說的？」

冗長對話會遺忘或混淆關鍵細節

在提供背景方面，三藩市加州大學醫療體系內科醫生 Michael Turken 表示，機械人只知道你輸入的資料；若你願意，可加入年齡、病史、用藥、職業等脈絡，較易得到貼近個人的解說。Robert Pearl 稱，這有助產生更具針對性的「可疑診斷清單」，供你與醫生討論。

長對話時要定期「校對」。埃默里大學「人類—算法協作實驗室」主管 Ravi Parikh 指出，部分模型在冗長對話中會遺忘或混淆關鍵細節；他認為付費、較先進的版本在記憶長度、推理與更新度上通常較佳。Raina Merchant 建議，隔一段時間就請模型「總結目前掌握的個人病史」，以便更正偏差。

往往少了醫生連串「必要追問」

面對潛在診斷或用藥建議時，要主動邀請追問。Michael Turken 說，機械人往往少了醫生那種連串「必要追問」。他建議加一句「請先提出你需要的額外問題，以確保安全推理」，並逐一回答。若提供準確，它們常能列出「鑑別診斷」的排序清單，但同時可能拋出少見且嚇人的最壞情況。

最後，要讓機械人「自我對證」。 Robert Pearl 指，任何建議都有角度偏向；即使犯低級錯誤，人工智能仍可能表現得信心十足。 Michael Turken 則建議要求它批判首個答案、再整合修訂版。無論如何，請把它當作教育資源，而不是決策者。