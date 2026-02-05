人工智能教育應用展 22項人工智能學習方案成果亮相(何潁之報道)

【Now新聞台】人工智能走進校園，在一個人工智能教育應用展覽展出22項融入教學的科研成果，提升學習體驗和教學效率。

教育局、香港教育城及生產力促進局合辦的人工智能教育應用展，展出優質教育基金資助的22項人工智能學習方案，協助老師因材施教，提升學習成效。

這套數學電子教材，人工智能會分析學生答錯的題目，創立相同題型的新測驗，令學生得到重點改善。

研發公司負責人吳哲宇：「傳統教學模式很難去做一個實時的跟進，而我們做的事情就是，我們讓那個跟進變得個人化，也都讓學生去針對自己的弱項去強化的時候，可以變得更加有執行力。」

當古代詩人遇上智能科技，學生不止在課本學習，亦可以透過VR眼鏡，在古色古香的虛擬世界學習詩詞歌賦。

記者何潁之：「你好，今天的天氣怎麼樣？」

機械人：「今天降雨率比較高，記得帶雨傘。」

這部大型機械人可以同學生用普通話及英文實時對話，有助提升他們學習語言的興趣。

除了鍛煉語言能力，學生更可以透過機械人示範動作，學習基礎物理知識。

教育局稱，去年施政報告在優質教育基金預留20億元，當中5億元用於「電子學習配套」計劃，而中小學可申請「智啟學教撥款」一筆50萬元資助，用於購買人工智能工具和資源，包括今次展覽的所有項目，目前已有約八百間學校申請。

教育局副局長施俊輝：「這些實用的工具，令到我們前線的老師因應他們的需要、實際的教學需求而開發的，將會為課堂的教學提供更加有力的支援。我鼓勵參與的教師可以對各個方案先進行了解，再因應課程的需要和學校的發展部分，去選擇最合適的方案。」

人工智能不再只是科技名詞，當局期望帶入課室，成為老師的得力助手。

#要聞