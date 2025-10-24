人工智能瀏覽器的競爭正在加劇

網絡瀏覽器已經在過去十多年內保持相似的外觀和功能，各大公司幾乎都提供相同的特性，並且往往使用相同的引擎。不過，隨著人工智能的興起，科技公司們開始積極尋求改變這一現狀，因為能夠掌控設備上最重要的界面之一意味著不僅是在擁有權和默認設置的選擇上取得控制權，更是能夠實際控制光標和為用戶瀏覽網頁。

在本週的 The Vergecast 節目中，討論了 ChatGPT Atlas 及過去幾個月出現的一系列新型 AI 瀏覽器，以及這些發展對於人工智能未來的意義。隨後，節目轉向 Samsung 的 Galaxy XR，探討是否會有人願意佩戴 AI 設備。接著，節目還討論了華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）將自身出售的消息，以及公司收購華納兄弟後所面臨的困境和再次出售的長期尷尬歷史。節目中不乏對未來潛在收購者的猜測。

此外，節目中的熱門環節「Brendan Carr is a Dummy」也回歸，並在最後進入密集的快速問答環節，討論了多個熱話，包括「Friend抗議」、「通用汽車（GM）移除 CarPlay」、「AWS 故障」、「OpenAI 有争议的法律策略」、「Pitchfork 轉型為評論平台」以及 Xbox 的未來。

