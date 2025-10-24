人工智能瀏覽器的競爭正在加劇

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
網絡瀏覽器已經在過去十多年內保持相似的外觀和功能，各大公司幾乎都提供相同的特性，並且往往使用相同的引擎。不過，隨著人工智能的興起，科技公司們開始積極尋求改變這一現狀，因為能夠掌控設備上最重要的界面之一意味著不僅是在擁有權和默認設置的選擇上取得控制權，更是能夠實際控制光標和為用戶瀏覽網頁。
在本週的 The Vergecast 節目中，討論了 ChatGPT Atlas 及過去幾個月出現的一系列新型 AI 瀏覽器，以及這些發展對於人工智能未來的意義。隨後，節目轉向 Samsung 的 Galaxy XR，探討是否會有人願意佩戴 AI 設備。接著，節目還討論了華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）將自身出售的消息，以及公司收購華納兄弟後所面臨的困境和再次出售的長期尷尬歷史。節目中不乏對未來潛在收購者的猜測。
此外，節目中的熱門環節「Brendan Carr is a Dummy」也回歸，並在最後進入密集的快速問答環節，討論了多個熱話，包括「Friend抗議」、「通用汽車（GM）移除 CarPlay」、「AWS 故障」、「OpenAI 有争议的法律策略」、「Pitchfork 轉型為評論平台」以及 Xbox 的未來。
如需了解更多討論的故事，請參考以下連結：
* OpenAI 的 AI 瀏覽器 ChatGPT Atlas 現已推出
* ChatGPT Atlas 瀏覽器的使用體驗仍然像是多了一些步驟的 Google 搜尋
* OpenAI 最近的法律請求引起關注
* Meta 在其 AI 部門裁減了 600 個職位
* Samsung Galaxy XR 實機體驗：類似更便宜的 Apple Vision Pro，今日發佈
* 華納兄弟探索準備出售
* Netflix、Amazon 和 Apple 據報有意收購華納兄弟
* HBO Max 連續第三年上調價格
* CNN All Access 將再次嘗試流媒體有線新聞，月費為 $6.99 / 約 HK$ 54.30
* Friend AI 項目的創始人在 NYC 發起了「Friend抗議」
* 為何 GM 會為用戶提供 Gemini，但不支持 CarPlay
* 主要的 AWS 故障導致 Fortnite、Alexa、Snapchat 等服務中斷
* 這些非營利組織遊說對 OpenAI 進行監管 — 然後…
