人工智能視覺與 4,000 牛頓抓力的機械人針對海洋污染問題

德國研究人員最近研發出一款具創新性的人工智能驅動水下機器人，這項技術有望徹底改變我們應對海洋污染的方式，該機器人配備了一個巨型四指機械手，能夠有效收集海洋垃圾。這個機器人是慕尼黑工業大學（TUM）工程團隊在歐盟項目SEACLEAR下所開發的成果，旨在解決全球最大環境問題之一的海洋垃圾問題。隨著海洋垃圾的日益嚴重，這款水下機器人提供了一種創新的解決方案，能夠自動化地進行垃圾回收，減少對海洋生態的破壞。

這款自主潛水機器人利用集成的人工智能系統，通過超聲波和攝像頭來檢測水下的垃圾。一旦成功識別，它便會將垃圾撿起，並將其帶回水面。該機器人首次在法國馬賽的港口進行了能力展示，成功收集了各類垃圾，包括重達 551 磅（約 250 公斤）的物品。這些垃圾的類型多樣，從電動滑板車、失落的漁網到港口的舊輪胎和破碎玻璃，機器人能夠有效處理各種不同重量和形狀的廢棄物。

廣告 廣告

根據 TUM 的信息技術控制主席 Stefan Sosnowski 博士的說法，當水深達到 52 英尺（約 16 米）或更深時，使用自主水下垃圾收集技術的垃圾處理將變得具經濟效益。因此，整個系統包括一艘無人服務船、救生艇、無人機、小型水下搜索機器人以及 TUM 的潛水機器人。服務船為機器人提供動力和數據連接，並通過電纜進行交流，同時也向水下發送超聲波，生成海床的粗略地圖。小型 20 英寸（約 50 厘米）的搜索機器人則能迅速高效地掃描海床。

這款水下機器人由八個迷你渦輪發動機提供動力，能夠潛入檢測到垃圾的位置並收集物品。它使用一種裝置將垃圾加載到額外的自主救生艇上，該艇作為漂浮的垃圾容器。Sosnowski 博士指出，由於首先需要識別垃圾，並且抓取物體需要高度的精確度，因此機器人上配備了攝像頭和聲納設備，即使在混濁的水中也能保持良好的定位。這為有效收集海洋垃圾提供了強有力的技術支持。

識別水下垃圾並不容易，因為可用來訓練神經網絡的圖像數據非常有限。但研究團隊已經成功標記了超過 7,000 張潛在的水下垃圾圖像，這些物體不應存在於海床上。當垃圾被檢測到後，人工智能系統會將圖像轉換為三維模型，這對於確定物體的安全抓取位置至關重要。該機器人的四指抓取裝置能施加高達 4,000 牛頓的力量，並能夠舉起重達 551 磅（約 250 公斤）的物品。抓取力則由特殊傳感器調整，以測量施加的力量，避免損壞物品，例如防止塑料桶破裂或玻璃瓶破碎。

雖然這艘船在實驗過程中是自主運行的，但研究人員在實驗期間保持了其連接狀態。機器上的電池續航時間僅為兩小時，而電纜則增強了人工智能的性能，同時幫助將重物拉回水面。這款重達 264 磅（約 120 公斤）的潛水機器人包裹在浮力泡沫中，當迷你渦輪關閉時它能保持在水中懸浮，這樣可以讓機器人自由移動並保持航向。這對於精確接近物體至關重要，這一點在 Sosnowski 博士的新聞稿中得到了強調。這款水下機器人的創新設計和技術不僅展示了現代科技的潛力，也為解決海洋污染問題提供了新的思路。

推薦閱讀