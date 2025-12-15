「人工智能設計師」獲選為《時代》雜誌「2025年度風雲人物」！AMD行政總裁蘇姿丰榜上有名！

美國《時代》雜誌（TIME）公佈「2025年度風雲人物」，由一眾「Architects of AI」（人工智能設計師）獲得殊榮，當中包括8位科技企業巨頭：超微半導體公司AMD行政總裁蘇姿丰、被譽為「AI教母」的World Labs行政總裁李飛飛、全球首富Elon Musk（馬斯克）、輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳、Meta行政總裁Mark Zuckerberg（朱克伯格）、OpenAI行政總裁Sam Altman（奧爾特曼）、DeepMind行政總裁Demis Hassabis（哈薩比斯），以及美國AI開發商Anthropic行政總裁Dario Amodei（阿莫戴）。

廣告 廣告

Text: Monica Lau



美國《時代》雜誌（TIME）公佈「2025年度風雲人物」，由一眾「Architects of AI」（人工智能設計師）獲得殊榮。（Photo source: TIME）

《時代》雜誌指出，2025年是人工智能展現全部潛能的一年，標誌著人工智能發展不可逆轉，並讚揚人工智能的締造者開啟了機器思考的時代，既令人讚歎，同時亦讓人感到擔憂。他們改變了現在，超越了所有可能，因此獲選為「2025年度風雲人物」。

8位科技企業巨頭包括超微半導體公司AMD行政總裁蘇姿丰、被譽為「AI教母」的World Labs行政總裁李飛飛、全球首富Elon Musk（馬斯克）、輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳、Meta行政總裁Mark Zuckerberg（朱克伯格）、OpenAI行政總裁Sam Altman（奧爾特曼）、DeepMind行政總裁Demis Hassabis（哈薩比斯），以及美國AI開發商Anthropic行政總裁Dario Amodei（阿莫戴），登上《時代》雜誌封面。（Photo source: TIME）

其中56歲的蘇姿丰（Lisa）亦同時入選美國《福布斯》「2025年全球百大最具影響力女性」，位列第10。作為AMD董事長及行政總裁，她帶領該公司轉型為業界的高效能與自適應運算領導廠商，並透過提供新一代運算與AI解決方案，協助解決全球最重大的挑戰。

作為AMD董事長及行政總裁，蘇姿丰帶領該公司轉型為業界的高效能與自適應運算領導廠商，並透過提供新一代運算與AI解決方案，協助解決全球最重大的挑戰。（Photo courtesy of AMD）

Lisa於1994年至1995年在Texas Instruments Inc.的半導體製程與元件中心擔任技術專員，其後加盟IBM，在該公司擔任過多個工程和業務領導職位，包括半導體研發中心副總裁，負責矽技術的戰略方向、聯合開發聯盟和半導體研發營運。她亦曾任職半導體製造公司Freescale Semiconductor, Inc.，擔任網路暨多媒體部資深副總裁兼總經理，負責該公司嵌入式通訊與應用處理器業務的全球策略、行銷與工程。

現年56歲的Lisa曾任職Texas Instruments Inc.、IBM、Freescale Semiconductor, Inc.。（Photo courtesy of AMD）

2012年1月，Lisa加入AMD，擔任高級副總裁兼全球業務部總經理，負責推動產品和解決方案的端到端執行。她其後成為營運長，負責將業務部門、銷售、全球營運和基礎設施實現團隊整合成一個面向市場的組織，負責產品戰略和執行各個方面。

蘇姿丰亦同時入選美國《福布斯》「2025年全球百大最具影響力女性」，位列第10。（Photo courtesy of AMD）

延伸閱讀：

以「寫字」推動社會創新｜「豐盛社創」聯合創辦人 陳維寧 Linda Chan

以人性化創新科技革新醫療服務｜TikCare創辦人 賴堃瑜 Cathryn Lai

美國《時代》雜誌（TIME）公佈「2025年度風雲人物」，由一眾「Architects of AI」（人工智能設計師）獲得殊榮，當中包括8位科技企業巨頭：超微半導體公司AMD行政總裁蘇姿丰、被譽為「AI教母」的World Labs行政總裁李飛飛、全球首富Elon Musk（馬斯克）、輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳、Meta行政總裁Mark Zuckerberg（朱克伯格）、OpenAI行政總裁Sam Altman（奧爾特曼）、DeepMind行政總裁Demis Hassabis（哈薩比斯），以及美國AI開發商Anthropic行政總裁Dario Amodei（阿莫戴）。

Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.

Want to read the complete article with all images and interactive content?

📖 Read Full Article on Jessica HK →

Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.