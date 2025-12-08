人工智能重塑職場結構：半數企業藉AI優化人手配置

58% 受訪僱主已於職場引入人工智能(AI)，其中49%以精簡人手為目標。

行政及業務支援（38%）、資訊科技及數碼轉型（35%）、會計及財務（26%）為最受影響的部門。

53%僱主預期逾四分之一員工需因AI而重新培訓，26%更預計過半員工需重新培訓。

受訪僱主認為在AI時代的職場中最重要技能包括：批判性思維及事實核查（62%）、數據分析（60%）、及創意（42%）。

近半（49%）的受訪專業人士已參與AI相關培訓，16%曾研究新興行業機遇。

65%的受訪專業人士相信AI將對其職業發展帶來正面影響。



香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月8日 - 全球最值得信賴的人才解決方案公司 Robert Walters（華德士）今日發佈最新報告結果，揭示人工智能(AI) 正如何重塑香港職場格局。當企業正積極利用AI優化流程並將人才重新配置至更高價值的職位之際，在職人士亦以積極提升技能及規劃職涯作為回應。



調查顯示，58% 受訪僱主已於職場引入AI，其中49%以精簡人手為目標。另有20%企業正計劃推行AI整合方案。



報告源自Robert Walters 《2026年全球薪酬調查》中關於香港專業人士與企業的數據。該調查為全球最具權威性的薪酬趨勢分析與基準報告，深受業界信賴。



自動化觸發文職與IT職位萎縮 同時激發AI人才需求



根據Robert Walters的調查顯示，行政及業務支援（38%）、資訊科技及數碼轉型（35%）、會計及財務（26%）為受自動化影響最深的部門。同時，市場對數據科學、機器學習及AI產品開發等人才的需求亦持續上升。



Robert Walters 香港董事總經理John Mullally表示：「全球企業正加快採用AI以提升效率及推動創新。從近期多家大型企業的動向可見這場變革的規模。香港的AI發展亦在政府支持下加速，並希望定位為支柱產業，但人才短缺及監管框架滯後等挑戰依然存在，令人才再培訓與策略性人力規劃更顯重要。」



批判性思維與事實核查能力成AI時代的職場中最重要技能



受訪企業認為在AI時代的工作環境中，最關鍵的技能不僅限於技術知識層面。儘管機器學習專業技能（31%）備受重視，但批判思維與事實核查（61%）、數據分析（58%）、創意（43%）及道德決策（34%）等人性化能力同樣不可或缺，以確保AI輸出公平並推動創新。這反映職場需求正從單純事務性工作，轉向結合科技、判斷力以及創意的角色。



65%受訪專業人士相信AI將為其職業發展帶來正面影響，僅38%擔心職位會被取代。



John Mullally補充：「AI正在改變職業形態，而非淘汰職位。我們看到部分領域職位減少，但能夠適應並掌握新技能的人才，其事業發展速度會較以往快。未來屬於能結合技術素養與人本能力的專業人士。」



AI加速技能轉型：在職人士積極裝備 企業培訓需求迫切



調查顯示，逾半數（53%）企業預期超過四分之一員工需因AI學習新技能，26%企業更預料過半的員工需要重新培訓。與此同時，在職人士已積極採取行動為職業生涯作準備：近半（48%）已接受AI相關培訓，30%計劃短期內開始進修，另有17%已著手研究AI帶來的新興行業機遇，反映本港專業人士規劃職涯發展趨於前瞻。



然而，隱憂依然存在。42%受訪的專業人士憂慮培訓機會不足，難以跟上AI技能發展；40%則認為需為承擔AI決策的責任是一大挑戰。這些顧慮凸顯企業需投放資源建立有系統的學習途徑及透明的AI監管框架機制的重要性。



John Mullally指出：「隨著AI應用加速，那些積極投資員工再培訓及實踐道德AI的企業，將在爭奪頂尖人才方面佔得先機。科技能提升效率，但企業成長始終取決於人。當前僱主面臨的真正挑戰，在於如何取得自動化與人才發展之間的平衡。」



關於華德士 (Robert Walters)

華德士是全球最值得信賴的人才解決方案公司。我們於全球為各種類型和規模的企業提供招聘、招聘外判 和人才策略諮詢的服務。 香港辦事處成立於1997年，專注於長期或合約制招聘服務，涵蓋會計與財務、工程與物業、金融服務、人力資源、法律與合規、銷售與市場營銷、秘書及業務支援、供應鏈、物流與採購，以及資訊科技與轉型。



關於華德士

數字薪資調查

華德士於2025年9月對約400名在港的專業人士和企業進行問卷調查，收集關於僱主和員工對工作環境、目前的就業市場、以及對未來一年薪資預期等等的意見。華德士薪資調查中的薪資範圍基於我們在今年各個企業、市場及專業領域所收集的專業分析。





