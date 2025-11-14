人工智能預測住院病人病情惡化風險

當系統偵測到高風險病人時，病房儀表板會以紅色標示病床號碼，以便當值醫護人員前往協助。

撰文：醫院管理局總行政經理（醫療信息）陳嘉賢醫生

病房的日常運作非常繁忙，為協助前線醫護人員監察病人狀況，以及提升病人護理效率，醫院管理局在博愛醫院全院試行人工智能患者風險預警系統（系統），旨在24小時全天候監察病人，若發現病人有異常情況，會即時透過電子設備通知醫護人員，以便為病人提供協助。博愛醫院七月起率先在全院所有病房推行系統，有助縮短住院病人因為病情惡化而要留院的時間達四分之一，甚至降低病人的死亡率。

善用人工智能 分析病人病情走向

醫院以往透過「改良早期預警評分」（MEWS），人手計算病人的維生指數，預測病人未來8小時的病情惡化風險，準確度有約八成。但隨著醫療科技進步，我們希望透過引入這套系統，更精準預警病人潛在的惡化風險，並提早至48小時通知醫護人員。

病人在住院期間，系統會依照病人的維生指數，包括血壓、血液含氧量、脈搏，以及化驗結果、病史等超過20項數據，透過人工智能進行分析，較沿用的「改良早期預警評分」準確。系統除了識別高風險病人外，亦會顯示潛在惡化的因素，協助醫護作出更針對性的臨床判斷，例如當警示顯示病人血壓偏低，護士會先檢查病人呼吸有沒有阻礙，之後再為病人量度一次血壓。

團隊希望，當病人出現一些很微細的變化時，前線醫護已經可以快速及清晰掌握病人狀況，避免等到病人出現昏迷或血壓驟降等明顯惡化跡象才緊急處理，藉此提升病人安全。初步試行數據顯示，試行系統後醫院住院病人的平均留院時間縮短兩成半。

系統會透過工作手機的通訊程式，向醫護發出警示訊息，包括病人潛在惡化的因素。

設計「火警逃生路線」 改善病人護理效率

當預警系統偵測到病人可能存在惡化風險時，會隨即透過病房儀表板和手機發出警示，就有如「火警鐘」警示醫護人員。當護士收到高風險提示後，需確認訊息，之後評估病人情況，並依循標準化框架作進一步檢查及護理。

這套臨床應對框架就如火警發生時的「逃生路線」，團隊預先向醫護提供清晰的指引及通報機制，並提供相關培訓。當系統識別出高風險病人，醫護人員可以保持專業和冷靜，為病人安排適切的治療。例如若系統提示有病人氣道阻塞，護士會即時為病人展開護理流程，首先為病人進行抽痰及提供氧氣，之後通報醫生進一步跟進，以避免情況惡化。

我們將會持續監察及深入分析系統表現，以進一步確認系統對提升病人護理效率的成效。系統亦將於今年年底擴展至醫管局其他醫院的病房使用。