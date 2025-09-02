人形機械人面對 AI 爆發性增長的數據短缺問題

最近，希臘在奧林匹亞舉辦了世界首屆國際人形奧林匹克運動會，這次活動中，人形機器人參加了拳擊和足球比賽，以爭取榮譽。這項活動於8月29日至9月2日舉行，由 Acumino 和 Endeavor 組織，並邀請行業領袖作為演講者，同時展示這些智能機器的能力。儘管人形機器人越來越受到歡迎，模仿人類的行為，但目前尚未看到它們參與日常家務，例如洗碗和整理衣櫃。

在過去一年中，人工智能（AI）通過如 ChatGPT 等應用程序的發展迅速取得了進展，但人形機器人卻未能在數據學習上跟上其軟件同行的步伐。希臘學者及初創公司創始人 Minas Liarokapis 表示，他對人形機器人能夠成為廚房和其他家務的幫手有著相當大膽的預測。他在接受美聯社訪問時表示：“我真的相信，人形機器人會首先進入太空，然後進入家庭……家庭是最後的邊界。”他還指出，進入家庭需要超過十年的時間，甚至更多。“我所談論的是以靈巧的方式執行任務，而不是銷售可愛的伴侶型機器人。”這種對人形機器人未來的看法引發了業界的廣泛討論，顯示出對這一技術的期待與現實之間的差距。

AI 工具或軟件需要大量數據進行訓練，以便達到最佳性能。幸運的是，這類工具的訓練數據量巨大，但人形機器人卻無法享受同樣的優勢。人形機器人在數據學習方面大約落後 AI 10 萬年，這主要是因為數據可用性之間的巨大差距。加州大學伯克利分校的 Ken Goldberg 教授提出了一個新穎的解決方案，鼓勵製造商超越模擬，讓機器人在執行有用工作的同時“收集數據，比如駕駛出租車或分類包裹”。目前，研究人員和科學家已經在使用強化學習來幫助人形機器人實時學習數據，這一技術幫助他們節省了寶貴的時間，無需為每一個動作逐步編程。

在這次奧林匹克運動會上，Cortical Labs 的首席執行官 Hon Weng Chong 作為演講嘉賓之一，分享了其公司的最新進展。Chong 揭示，他們正在開發一種生物計算機大腦，這種大腦將像人類一樣進行學習。這種大腦使用在芯片上生長的真實腦細胞來學習數據，這些細胞能夠以更快的速度學習和響應信息，幫助機器人像人類一樣思考與適應。在這個背景下，對於加快機器人學習的迫切需求變得尤為明顯。

在這次人形奧林匹克運動會中，組織者專注於現實挑戰，以確保進展檢查的公平性。共同創始人 Patrick Jarvis 指出，儘管考慮過投擲鐵餅或標槍等項目，但因過於複雜而被排除在外。跳高也因需要專業的腿部裝置而被排除。相比之下，競賽強調了人形機器人可以實際完成的任務，確保了能力的有意義展示。然而，這些限制也清楚地提醒了人們，加快學習對於人形機器人來說至關重要，以便與 AI 軟件和工具的興起相抗衡。能否縮小這一差距將決定人形機器人是否僅僅成為小眾表演者，或能夠演變為與先進 AI 一同的日常伴侶。

推薦閱讀