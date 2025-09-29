5型人格特質運動法：30秒找到最適合你的命定運動，附超詳細專屬7天運動計劃

你有沒有試過下定決心要努力做運動，卻因三分鐘熱度就輕易放棄？其實問題不在於「懶得動」或是意志力薄弱，而可能是你還沒找到與自己性格頻率吻合的運動方式。英國倫敦大學學院（UCL）最新研究指出，當一個人的性格與運動選擇搭配得宜，不僅能讓你更快投入其中，還能大幅提升運動成效，快看下去找出專屬於你的命定運動方式吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

5型人格特質運動法 找出專屬運動計劃！

英國倫敦大學學院（UCL）的最新研究指出，運動喜好與個人性格之間有著密不可分的關聯。研究團隊在實驗中先對參與者進行人格測試，再觀察他們在不同運動類型中的反應。結果顯示5大人格特質能明顯影響人們的偏好，若能找到與性格契合的運動形式，不但能提升愉悅感，更能幫助養成長期規律的運動習慣。以下5種人格特質，快看看你是屬於以下哪一種人格特質吧！

人格特質運動法1. 認真型

對於那些凡事追求條理與目標的認真型人格而言，運動不僅是為了健康，更是一場精密規劃的挑戰。這類人從運動中獲得的滿足感，往往源於可量化的進步與成果。因此，他們並不執著於特定的運動形式，而是更在意整個鍛鍊過程是否高效且有系統。健身專家指出，將運動明確地排入行事曆，並制定詳細的週計畫與月度目標，是驅動認真型人格前進的最佳方法。

廣告 廣告

圖片來源：getty images

認真型人格7天運動計劃

第1天：胸、背、肩部重訓，著重上半身肌群發展。

第2天：30分鐘慢跑與伸展，提升耐力與柔軟度。

第3天：下半身訓練，如深蹲、臀推，建立穩固基礎。

第4天：瑜伽放鬆，讓肌肉恢復。

第5天：全身循環訓練，兼顧核心與爆發力。

第6天：高強度間歇搭配重量訓練，全面挑戰身體極限。

第7天：休息日，為下周儲備能量。

人格特質運動法2. 和善型

充滿競爭與壓力的運動環境會讓重視和諧的和善型人格卻步。研究顯示，這類型的人更傾向於溫和、低強度的活動，並在其中尋求社交連結與支持。對他們來說，運動的樂趣來自於「與誰一起」，而非「完成了多少」。因此，硬性的目標與冰冷的數字，遠不如與朋友結伴的悠閒時光來得有吸引力。想要讓運動成為生活的一部分，關鍵在於尋找一個能讓你感到舒適和快樂的運動方式，無論是尋找運動夥伴還是參與團體課程，都能顯著提升參與意願與持久力。

圖片來源：getty images

和善型人格7天運動計劃

第1天：參加有氧或普拉提團體班。

第2天：與朋友悠閒散步。

第3天：健身室器械訓練，溫和地刺激全身肌肉。

第4天：游泳或水中漫步。

第5天：參加瑜伽堂，專注呼吸與自身。

第6天：與朋友一同騎自行車尋覓新路線。

第7天：拉筋或冥想，保持身心平衡。

人格特質運動法3. 敏感型

對於心思細膩、容易感受到壓力的神經質型人格來說，運動的首要目標是舒緩情緒與釋放壓力。研究發現，公開的健身環境或充滿競爭的氛圍，反而可能成為他們的壓力來源。因此，能提供自主掌控感、短時間且可隨時暫停的居家運動，成為了他們最理想的選擇。在一個屬於自己的安靜空間裡，不用在意旁人目光，根據當下的身心狀況自由調整訓練強度與節奏，能讓運動成為一種療癒活動。

圖片來源：getty images

敏感型人格7天運動計劃

第1天：15分鐘居家體能訓練。

第2天：20分鐘瑜伽搭配靜心冥想。

第3天：慢跑與快走交替組合，輕鬆進行間歇有氧運動。

第4天：全身伸展，幫助釋放緊繃的身體。

第5天：20分鐘快節奏體能訓練，快速消耗壓力。

第6天：到公園或自然環境散步，吸收大自然能量。

第7天：休息日，讓身心徹底放鬆。

人格特質運動法4. 開放型人格

如果你是天生充滿好奇心、熱愛新奇體驗的開放型人格，那麼單調、重複性的機械式運動無疑是你的天敵。這類人渴望從活動中獲得刺激與技能上的成長，因此，那些富有創意、能夠激發探索慾的體驗式運動，才能真正點燃他們的熱情。與其在跑步機上日復一日地運動，他們更願意投身於一場充滿未知與挑戰的冒險。因此，安排多樣化的活動至關重要，例如學習一門新的武術、挑戰攀岩的路線，或是在舞蹈中釋放自我，這些都能充分滿足他們追求新鮮感與成就感的內在需求。

圖片來源：getty images

開放型人格7天運動計劃

第1天：學習武術，如空手道或巴西柔術。

第2天：進行攀岩或抱石挑戰。

第3天：參加舞蹈課，無論是Zumba還是現代舞都可。

第4天：挑戰進階徒手動作，如單腳深蹲。

第5天：越野慢跑，挑戰不同地形。

第6天：功能性動作訓練，如熊爬、負重行走。

第7天：體驗一項全新活動，例如射箭、立式划槳或走繩索。

人格特質運動法5. 外向型人格

對於熱情奔放、享受成為焦點的外向型人格而言，運動是釋放能量與建立社交關係的最佳舞台。他們在熱鬧、快節奏的環境中感到如魚得水，而高強度間歇運動（HIIT）或充滿互動的團體課程，正是為他們量身打造的完美選擇。根據研究，外向的人在群體中能獲得強大的動力，無論是來自教練的吶喊、夥伴的鼓勵，還是良性的競爭氛圍，都能激發出他們百分之兩百的潛能。

圖片來源：getty images

外向型人格7天運動計劃

第1天：快速爆汗的高強度間歇循環課程。

第2天：社交運動日，可約朋友打球或散步。

第3天：挑戰需要夥伴協作的重訓，如雙人壺鈴訓練。

第4天：團體瑜伽，讓身體在交流中放鬆。

第5天：投入節奏強烈的團體課程，結合音樂與節奏運動。

第6天：戶外團體活動，來一場球賽或騎自行車。

第7天：休息日，留給自己與朋友聚會。

「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

運動養生：

10大「無氧運動」排行榜，燃脂、增肌、代謝全提升！比跑步更易打造不反彈「易瘦體質」

張曼玉都玩Pickleball是什麼？明星們也迷上的球類運動，成為「新派有錢人玩意」？

哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」