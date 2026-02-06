「人機迷網」體驗版將自2月6日起於各平台陸續開始配信！同步舉辦總額價值100萬日圓的抽獎活動

「人機迷網」的PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2體驗版將自2026年2月6日(五) 起開始配信的消息已經明朗。

此外，在2026年2月5日(四)播出的「Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026」中，也公開了使用Nintendo Switch 2版畫面進行的遊戲介紹。

「人機迷網」體驗版於PS5、Xbox、Switch 2開始配信！

「人機迷網」在「Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026」中，公開了使用Nintendo Switch 2版遊玩畫面的遊戲介紹！

清楚易懂地介紹了基本的遊戲系統及世界觀，是對「人機迷網」感興趣的人必看的內容。





並且，繼好評配信中的Steam體驗版之後，萬眾期待的家用遊戲機體驗版也自 2026年2月6日(五) 起開始配信！

可在PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2各機種上遊玩。

盡情試玩這款特別製作的體驗版，體驗本作獨特的世界觀、需要左右腦全速運轉的戰鬥系統、在月球設施內能感受到的獨特漂浮感探索。

此外，還稍微藏入了一些讓人想反覆挑戰的“遊戲”巧思。

「人機迷網」體驗版配信抽獎活動開催！

有機會獲得豪華獎品

為紀念「人機迷網」體驗版配信，現正舉辦總獎品價值相當於總額100萬日圓的抽獎活動，將有1名幸運兒獲得「人機迷網」純金板，20名獲得Amazon禮品卡5,000日圓！

應募期間為 2026年2月6日(五)至2026年3月3日(二)13:59止 。

應募方法

追蹤「人機迷網」官方 X 帳號 (@PRAGMATA_JP)

Amazon禮品卡5,000日圓：轉發活動指定貼文（不包含引用轉發）

「PRAGMATA」純金板：上傳一張同時包含體驗版通關畫面及能辨識自身X帳號ID的照片，並加上標籤「#プラグマタ體驗版クリア」與遊玩心得一同發文

詳細資訊請參閱「人機迷網」官方網站。

作品概要 人機迷網(プラグマタ) PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 預定2026年4月24日(五)發售 C(15歲以上對象) 1人遊玩 SF動作冒險

©CAPCOM

