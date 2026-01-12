跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
人權團體示警伊朗正在進行大屠殺
（法新社德黑蘭11日電） 儘管伊朗政府封鎖網路，民眾昨晚再次上街抗議神權體制。人權團體今天示警，德黑蘭當局為平息示威潮正在進行「大屠殺」。
伊朗警察首長拉丹（Ahmad-Reza Radan）今天表示，當局已在過去2週襲捲全國的示威行動中逮捕多名重要人士。
拉丹接受伊朗國營電視台訪問時說，「（警方）昨晚大舉逮捕這場暴亂的主要參與者，他們完成法律程序後將受到懲罰」；他未透露逮捕人數或被捕者身分。
這波示威潮是去年12月28日從德黑蘭開始，當地商家罷工抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至伊朗其他地區。
持續2週的抗議行動，現已演變成反對1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後神權當局長期執政的運動。
