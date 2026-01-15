人權團體：伊朗抗議人士處決行動延期

（法新社巴黎14日電） 非政府組織與華府先前警告，一名在抗議浪潮中被捕的伊朗男子可能將在今天遭處決，但人權團體表示，處決行動沒有執行且已被推遲，同時警告這名男子的生命仍然面臨威脅。

總部設於挪威的人權團體Hengaw引述家屬說法指出，26歲的男子索坦尼（Erfan Soltani）原定今天遭處死，但處決行動已被推遲，同時指出外界對他的生命權仍存在「嚴重且持續的擔憂」。

美國總統川普先前曾就伊朗鎮壓抗議發出警告，表示可能對德黑蘭當局採取軍事行動。他稍早表示，自己從「可靠消息來源」得知，伊朗目前「沒有處決的計畫」，但沒有提供進一步細節。