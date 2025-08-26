人權疑慮 挪威主權基金對開拓重工撤資

（法新社奧斯陸25日電） 挪威的主權財富基金今天指出，已經從美國營造設備製造商開拓重工公司撤資，因其在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭中涉及侵害人權。

龐大能源出口助長收益，使挪威的主權財富基金成為全球規模最大主權基金，其市值近2兆美元（約新台幣61兆元），投資全球逾8600家公司。

截至去年底，該基金持有開拓重工公司（Caterpillar Inc.）1.2%股份，價值約244億挪威克朗（約新台幣736億元）。

管理該基金的挪威央行表示，開拓重工在戰爭與衝突情勢中，不可接受地構成嚴重侵害人權的風險，決定排除對該公司投資。

該基金表示，這項決定是根據倫理委員會的建議。委員會在聲明中表示，以色列當局正使用開拓重工生產的推土機，廣泛非法摧毀巴勒斯坦房地資產。

聲明指出：「毫無疑問，開拓重工的產品正被用來犯下大範圍、系統性違反國際人道法行為。」委員會並表示，這家公司「沒有實施任何措施阻止此類用途」。

法新社已向開拓重工提出置評請求。

該基金同時也自5間以色列公司撤資，因其資助以色列在遭到占領的約旦河西岸（West Bank）進行非法屯墾。

這些公司包括以色列第一國際銀行（First International Bank of Israel, FIBI）、以色列第一國際銀行控股有限公司（FIBI Holdings）、留米銀行（Bank Leumi Le-Israel）、米茲拉希-特法哈銀行（Mizrahi-Tefahot）及工人銀行（Bank Hapoalim）。

本月稍早媒體報導，該基金於加薩激戰之際仍投資1間以色列噴射機發動機製造商，隨後該基金表示將出售在11間以色列公司的持股。

消息經披露後，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）要求曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）進行檢討。