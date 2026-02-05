人權觀察組織示警 川普政府正在拉美地區侵蝕民主

（法新社墨西哥市4日電） 人權觀察組織今天表示，美國在拉丁美洲犯下的暴行，包括在加勒比海船隻襲擊事件中「法外處決」120人，加劇了當地生活在壓迫性政府統治下的人民的苦難。

國際組織「人權觀察」在最新年度報告示警，美國總統川普以移民政策、削弱投票權，以及其他措施侵蝕美國民主核心，全球民主正倒退回數十年前水準，人權與自由飽受威脅。

「人權觀察」（Human Rights Watch）執行董事波洛琵雍（Philippe Bolopion）表示，全球民主現已回到1985年水準。俄羅斯、中國與美國的自由程度相較20年前更低，全球72%人口現處於威權統治。

波洛琵雍對記者表示：「難以置信的是，川普政府實際上破壞美國民主所有支柱，也破壞權力制衡機制。」他說：「我們看到美國瀰漫高度敵對的氛圍，民主品質正迅速下降。」

白宮尚未立即對置評請求做出回應。

報告還指出，川普政府採取依賴種族刻板印象的政策與言論，「擁抱與白人民族主義意識形態相契合的政策與論述」，對移民與庇護尋求者的待遇有違人權，包括明尼阿波利斯的2人死亡事件，以及將數百名移民遣送至薩爾瓦多一所以嚴苛條件聞名的大型監獄。

人權觀察也提到對疑似販毒船隻的攻擊，批評川普在委內瑞拉領導權交接的處理，「恐引發新的嚴重人權災難」。

川普曾表示，他在多起全球衝突中斡旋和平，應獲諾貝爾和平獎。人權觀察質疑，川普淡化俄羅斯在烏克蘭嚴重侵犯人權的行為，未實質因應發生在蘇丹的暴行，也未能向以色列施壓，要求停止在加薩的罪行。

人權觀察曾指控以色列實施種族滅絕，以色列則多次否認這項罪行指控。

報告還指出，中國當局系統性剝奪言論、宗教自由與其他權利，俄羅斯也進一步打壓異議人士與公民社會。

波洛琵雍表示，2026年「美國將上演對未來人權最激烈的攻防，影響將遍及全球」。

他說：「許多西方盟友因擔心關稅調升與弱化聯盟而選擇對美國行為保持沉默。我們迫切需要一個強大的全球聯盟來推動人權與基於規則的世界秩序。」