「人民咖啡館」走紅 官媒批濫用社會情感

【on.cc東網專訊】全國多地近日出現名為「人民咖啡館」的店家，並成為社交平台的打卡新地標。但有網民質疑，「人民」一詞具有強烈的公共屬性和政治內涵。官媒周五（7日）發表評論，指將「人民」一詞作為商業咖啡店的標識實屬不妥。

「人民咖啡館」已陸續在全國18個省區市、20個城市開設近30家直營店，母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司。評論稱，「人民」一詞承載着特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。要潮文化多次申請「人民咖啡館」商標駁回，相關部門已表明態度。而企業仍混淆視聽地經營「人民咖啡館」，無疑是對法律法規和公眾情感的不尊重。

文章指出，要潮文化利用「人民」作店名，以「用咖啡講述中國故事」為特色，再配上店內具年代感的裝修、各種穿越歷史時空的擺件，都不過是「噱頭經濟」的又一次變種。「人民咖啡館」，不符合商標使用的規範要求。打着「人民」的旗號招搖過市，也是對相關管理部門的一個提醒：對於那些語出驚人的店舖招牌和廣告語，應及時驗明正身並作出相應處理。

