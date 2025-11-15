人氣公仔Labubu將搬上大銀幕

【Now Sports】美國媒體透露，炒掉總經理尼高夏里遜的達拉斯獨行俠，可能會逐步將安東尼戴維斯和卡里湯臣也踢走。獨行俠今季成績差強人意，處於西岸尾2位置，有傳球團近日解僱尼高夏里遜後，會再有進一步變動。經過高層開會後，球隊未來希望以狀元古柏法拉格為核心，而定位模糊兼加盟後已多次受傷的安東尼戴維斯（Anthony Davis），將會成為被犧牲的一員。AD上季季中在盧卡當錫的交易中，從洛杉磯湖人過檔，但打完第1場比賽已受傷，養傷超過1個月後復出，獨行俠大勢已去，無緣躋身季後賽，而今季展開後，即使他表現不算差，但最近小腿又再拉傷缺陣，而且因為今年從選秀會得到法拉格後，後者為遷就AD要改打後衛，令這名新秀在隊內有點無所適從。據說獨行俠已經和AD的團隊商討未來將他交易出去的可能性，而他本人也無意繼續留隊，傳出金州勇士或其家鄉芝加哥的公牛隊，可能成為其下家。另一方面，卡里湯臣（Klay Thompson）去年來到獨行俠後，也一直無法打出以往在勇士的水準，因此球隊也會將這名近日被貶為後備的35歲老將清洗。K湯1天前帶來今季個人最高的19分，可是獨行俠仍然不敵鳳凰城太陽。

