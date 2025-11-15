人氣公仔Labubu將搬上大銀幕

黑色星期五優惠大合集！
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姚焯菲大學宿舍開箱片由李克勤兒子Ryan操刀 網民大讚二人合拍：期待更多reels
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友，不時於社交平台互動。繼日前Ryan罕有上鏡，兼同Chantel拖手互動嘅影片後，今日（14日）凌晨時分Chantel喺社交網站上載關於宿舍開箱新影片！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
Ariana Grande現身新加坡首映宣傳新戲 遭狂迷衝擊強攬 楊紫瓊及Cynthia Erivo機智營救｜有片
電影《魔法壞女巫》（Wicked）於2024年上映，叫好又叫座，其續集《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）亦即將上映，演員們忙於現身各地首映禮宣傳。一眾主演包括Ariana Grande、楊紫瓊及Cynthia Erivo 日前出席新加坡首映，入場時Ariana卻被狂迷衝擊強攬，幸得楊紫瓊、Cynthia及多名保安奮力保護，將狂迷拉開，Ariana未有受傷。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
IU、邊佑錫米六與米九的「最萌身高差」組合亮相！《21世紀大君夫人》浪漫喜劇2026 Disney+上架
Disney+原創內容發布會完美落幕，為觀眾與業界率先披露即將於Disney+上線的韓國及日本原創內容，當中有不少超令人期待的「神仙組合」作出將於2026年亮相，包括兩位超人氣韓劇男女主，IU李知恩以及邊佑錫的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》會在2026年上架。各位粉絲是不是很期待快點到2026年呢！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」 父母年輕高顏值合照曝光
近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」姊妹淘 ・ 19 小時前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
林至昭離巢於電視城前舉V 曾變裝跳舞拎冠軍
由演員轉營做音樂人林至昭，尋日（13日）宣布離開無綫，指自己睇TVB大，曾經加入大家庭令佢夢想成真!，更幫佢令更多觀眾認識。林至昭留言：「今日我畢業啦!!!🎉🎉🎉我個年代真係睇TVB大，所以可以加入TVB絕對係其中一個夢想成真!多謝TVB令到觀眾們認識我係一名演員，畀咗一個冠軍我，一次台慶大獎！當然仲有無數次嘅演出機會!!!畀咗我第一個機會追尋演員夢想!有個前輩同我講過一句說話『我哋都係多麼嘅幸運，先會被選中成為一名表演者，將娛樂帶比每一位。』所以我仲未諗住放棄，仍然會努力去追尋我嘅演員夢想，相信好快可以喺銀幕上再同大家見面!!!唔知道大家仲記唔記得我演繹過嘅角色同表演呢？留言話我知，就係最大嘅鼓勵!!!」東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴 圈中小富婆傳擁12套物業身家逾兩億
李彩華（Rain）當年以兼職模特兒身份入行及後轉為歌手，經典歌曲包括《你唔愛我啦》、《愛一個人原來不易》、《分手勿語》等等。曾拍攝電影和電視劇，惟近年轉戰內地發展搵真銀，工作接踵而來，有指李彩華已躋身圈中富婆之列，身家逾2億港元。近日（11日）係Rain嘅42歲生日，正日要喺工作中度過，不過佢喺生日前夕已經約咗好友慶生，仲有擁八舊腹肌嘅型男陪伴添呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
獨行俠擬清洗AD與K湯
【Now Sports】美國媒體透露，炒掉總經理尼高夏里遜的達拉斯獨行俠，可能會逐步將安東尼戴維斯和卡里湯臣也踢走。獨行俠今季成績差強人意，處於西岸尾2位置，有傳球團近日解僱尼高夏里遜後，會再有進一步變動。經過高層開會後，球隊未來希望以狀元古柏法拉格為核心，而定位模糊兼加盟後已多次受傷的安東尼戴維斯（Anthony Davis），將會成為被犧牲的一員。AD上季季中在盧卡當錫的交易中，從洛杉磯湖人過檔，但打完第1場比賽已受傷，養傷超過1個月後復出，獨行俠大勢已去，無緣躋身季後賽，而今季展開後，即使他表現不算差，但最近小腿又再拉傷缺陣，而且因為今年從選秀會得到法拉格後，後者為遷就AD要改打後衛，令這名新秀在隊內有點無所適從。據說獨行俠已經和AD的團隊商討未來將他交易出去的可能性，而他本人也無意繼續留隊，傳出金州勇士或其家鄉芝加哥的公牛隊，可能成為其下家。另一方面，卡里湯臣（Klay Thompson）去年來到獨行俠後，也一直無法打出以往在勇士的水準，因此球隊也會將這名近日被貶為後備的35歲老將清洗。K湯1天前帶來今季個人最高的19分，可是獨行俠仍然不敵鳳凰城太陽。now.com 體育 ・ 21 小時前