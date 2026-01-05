人氣實況主「UMEBOSHI」加入FENNEL，邁向創造新時代娛樂

株式會社Fennel營運的職業電競戰隊「FENNEL」宣布了實況主部門的新加入者。

擁有絕大人氣的實況主「UMEBOSHI」將成為團隊的一員。

FENNEL引以為傲的新戰力「UMEBOSHI」

職業電競戰隊「FENNEL」的實況主部門，迎來了以「Battlefield」系列為中心廣受歡迎的實況主「UMEBOSHI(@Xx_UMEBOSHI_xX)」的加入。

此項發表於2025年12月31日(三)進行，並透過戰隊的X(@FENNEL_official)等管道進行了公告。

旨在結合雙方的優勢，創造超越傳統直播的全新娛樂。

「UMEBOSHI」以實況主身分加入。

我們在此宣布，以FPS遊戲「Battlefield」系列為中心、擁有絕大人氣的實況主「UMEBOSHI」已加入實況主部門。

今後將結合UMEBOSHI所擁有的社群凝聚力與FENNEL的製作能力，目標舉辦以「Battlefield」為核心的遊戲大賽、策劃活動等，創造超越實況主活動範疇的全新娛樂體驗。

透過此次的加入，UMEBOSHI所擁有的強大社群，將與FENNEL長年累積的大賽營運及內容製作專業知識相結合。

具體構想包括舉辦以「Battlefield」為核心的獨立遊戲大賽、策劃特別線上活動等，觀眾可期待在傳統「觀看」的樂趣之外，獲得「參與」其中的全新體驗。

實況主「UMEBOSHI」的實績

YouTube頻道訂閱者6萬人紀念插圖

UMEBOSHI是以FPS遊戲「Battlefield」系列為中心進行直播活動的實況主，其YouTube頻道擁有超過6萬名訂閱者。

其實力與影響力在業界內也獲得認可，並於2025年被選為「DeltaForce Asia Champions League 2025」的日本代表KOL（關鍵意見領袖）。

詳細資訊請參閱FENNEL 官方網站或官方X(@FENNEL_official)。