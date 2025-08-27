南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
《鬼滅之刃》夢幻聯名CROCS！炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助「洞洞鞋」登場，細節滿滿讓人好想帶回家
鬼滅fans又有多一款值得收藏的實用周邊啦！即看內文：
動漫迷看過來，引起全球狂熱的動畫鉅作《鬼滅之刃》與舒適鞋履品牌CROCS，帶來令人尖叫的夢幻聯名！這次以劇中四位核心主角，竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助為設計靈感，打造出四款各具特色、細節多到數不清的專屬洞洞鞋。對於鬼滅忠實Fans來說，這絕對是必須收藏的夢幻逸品，每一雙都完美還原了角色的精髓與魅力！
這次聯名鞋款的設計絕非簡單印上圖案，而是將角色的代表性元素、配色巧妙地融入鞋身各處，讓粉絲們能將對角色的愛直接穿出門！就如炭治郎款款式的Crocs Echo Clogs，以經典的黑綠格子圖案為基調，搭配各種能代表炭治郎的鞋飾；而禰豆子款運用大量的粉紅色與黑色，完美呈現禰豆子的和服造型，鞋帶扣設計成她咬在嘴上的竹筒，可愛度破表！善逸款則使用鮮明亮黃為主色調，而伊之助整體設計為藍色，毛茸茸的鞋帶扣呼應了角色的服裝細節。
Unisex Demon Slayer Nezuko Classic Clog
價格：$668
Unisex Demon Slayer Echo Clog
價格：$998
Unisex Demon Slayer Zenitsu All Terrain Clog
價格：$738
Unisex Demon Slayer Inosuke All Terrain
價格：$738
此外，還有大家喜愛的主要配角蝴蝶忍、富岡義勇設計款「洞洞鞋」，同樣精緻地刻畫角色的代表性元素，非常值得全都收藏！無論喜歡哪個角色，這次聯名讓大家看到鞋子就可以回味《鬼滅之刃》中的重要劇情。而且CROCS著名的輕量、柔軟與透氣特性，讓這雙聯名鞋不僅是收藏品，更是日常穿著的絕佳選擇。現在入手，還可以享有滿$800減$100， 滿$1,200減$200的優惠，大家快來入手心頭好吧！
Unisex Demon Slayer Shinobu Classic Clog
價格：$668
Unisex Demon Slayer Giyu Echo RO Clog
價格：$998
