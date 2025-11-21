Trip.com酒店減$500、機票減$200
人氣薄朱咖啡、紅莓貝果、聖誕樹冷水杯登場 Starbucks 2025聖誕限定開賣！開箱絕美Forest Green with Gold系列
不到一個月便到聖誕節，Starbucks準備了一系列節慶食品和飲品！即看內文：
隨著節日腳步漸近，Starbucks為大家帶來一系列備受期待的聖誕限定飲品與輕食，包括薄荷朱古力咖啡、薑汁鮮奶咖啡及紅莓貝果等，以濃濃的節日氛圍揭開冬日序幕。更有一系列聖誕節主題商品，包括「Cookie House」、「Cozy Luxury」、「Forest Green with Gold」系列水壺水杯，小編在最後有開箱其中一個系列，感興趣就繼續看下去吧！
人氣飲品暖心回歸
今年聖誕飲品陣容令人非常期待！有多款人氣之選，如聖誕薄荷朱古力咖啡，以清新薄荷融合香濃朱古力，喚醒冬日味蕾；薑汁鮮奶咖啡則以微辛風味與溫暖香料，營造出幸福滋味；而拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡更是節日甜點的完美延伸，香脆果仁與經典拖肥甜香交織出層次豐富的口感。此外，廣受歡迎的栗子燕麥奶咖啡也溫馨回歸，以香濃燕麥奶、經典特濃咖啡及栗子香氣，為冬日增添暖意。無論是忙碌的日常，還是悠閒的放鬆時刻都可以享用。
甜點愛好者必食聖誕限定蛋糕
Starbucks也準備了多款聖誕限定輕食，包括濃郁的紅絲絨碎朱古力鬆餅、榛子杏仁丹麥酥、布利芝士煙肉焦糖洋蔥貝果三文治等，為節日增添甜蜜與滿足。甜點愛好者更不能錯過栗子芝士蛋糕與薄荷巧克力慕斯蛋糕，而喜愛果香的顧客則可選擇紅莓蘋果士干餅、紅莓貝果、蘋果杏仁蛋糕等清新選擇。
聖誕主題商品開箱！
為配合節日氣氛，星巴克同時推出多款主題商品系列，包括以薑餅人夢境為靈感的「Cookie House」系列、暖紅色調的「Cozy Luxury」系列，以及典雅大方的「Forest Green with Gold」系列，讓大家在品味咖啡的同時，也能擁有充滿節日儀式感的體驗。
小編這次開箱的是「Forest Green with Gold」系列水壺水杯，設計以聖誕樹的綠色為主色調，再搭配點點低調金色，用這個杯子喝水也感覺很有品味。還有兩款保溫水壺，握持感很好，適合喝暖飲時使用。此外，一款設計充滿聖誕氛圍的星芒璀璨Bling冷水杯，吸管上還有一個可愛的蝴蝶結，作為日常飲水杯非常「搶Fo」！喜愛奢華設計的朋友可以將它帶回家，不過提提大家，它的手握感覺不如保溫水壺的感覺好，可以加杯套使用。
