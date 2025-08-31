Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

超人氣ON跑鞋 最低7折起入手明星同款！4大熱賣跑鞋推薦，劉德華都愛穿「這款」

走進東京街頭，你便會發現日本人腳上愈來愈常見的是一雙雙舒適又耐看的ON跑鞋。這個來自瑞士的品牌，憑藉舒適腳感與設計感十足的外型，已成功擄獲無數貴婦與明星的心。特別是在日圓匯率偏低的情況下，在日本入手相當划算，基本上能7折入手大熱款。不過又不一定非要飛去日本才能入手平價ON跑鞋，網購同樣能輕鬆以折扣價入手。以下即為大家盤點ON跑鞋的必買清單，輕鬆買到夢幻款！

ON跑鞋被封「貴婦級跑鞋」

說到去日本買鞋，許多人腦海中浮現的第一個品牌大多是鬼塚虎。但近幾年，真正懂門路的時尚達人已經轉向ON。這個被稱為「貴婦級跑鞋」的品牌，不僅憑藉專利科技提升舒適度，更透過獨特外型融入時尚圈。如今無論是名媛、明星，還是運動達人都爭相入手，加上日圓匯率持續低企，讓價格更加低，換算起來幾乎只要7折，網購也同樣低至7折優惠，絕對是最佳入手時機。

圖片來源：品牌官方

ON跑鞋必買款推薦：Cloudmonster

在所有ON鞋款中，Cloudmonster無疑是話題度最高的鞋款。全黑配色一鞋難求，厚實的Rocker弧形設計加上Helion™超級泡棉，讓每一步都充滿彈力與推進感。Speedboard®技術則帶來回彈力道，不管是跑步還是日常走路，都能感受到強烈推進感，連劉德華也曾穿這一款，絕對是新入手的首選。

圖片來源：華仔天地官方微博

ON Cloudmonster running trainers in blue

8折優惠價：$1,422.22｜ 原價：$1,777.78

ON跑鞋必買款推薦：Cloud 6

如果你喜歡簡約風格，那麼Cloud 6絕對是必收款。這雙鞋不只外型更修長，內部也全面升級。CloudTec®零重力緩震系統，搭配Speedboard®中底結構，讓行走過程穩定又舒適。鞋墊與鞋口都更寬敞，穿脫毫不費力。重量僅216克，堪稱日常出門的輕便神器，無論搭配牛仔褲或運動套裝都相當百搭，難怪許多人穿到舊了還要再買一雙。

ON CLOUD 6 帆布鞋

8折優惠價：$1,004.9｜ 原價：$1,256.1

ON跑鞋必買款推薦：Cloudtilt

被封為「神級增高鞋」的Cloudtilt，主打隱形增高與極致舒適感。內建CloudTec Phase®緩震科技，提供宛如踩在雲上的柔軟腳感。設計方便穿脫，中底更藏有5cm隱形增高，穿上後腿長比例瞬間翻倍。結合Helion™泡棉與輕盈結構，不僅舒適耐穿，還能增添街頭時尚氛圍。

ON Cloudtilt all day trainers in lime ivory

71折優惠價：$1,228.89｜ 原價：$1,755.55

ON跑鞋必買款推薦：LOEWE x ON

ON跑鞋中最受貴婦喜愛的莫過於LOEWE與ON的聯名系列，連韓國演員金智媛也有入手。最新聯名系列Cloudventure 2.0以半透明TPU鞋身搭配再生聚酯網布，兼具透氣與時尚感。大理石紋橡膠大底與LOEWE經典Anagram圖樣，讓人一眼就被吸引。更重要的是，內部依舊保有CloudTec®緩震與Missiongrip™止滑，無論城市還是戶外都能輕鬆駕馭。

LOEWE x On Cloudventure 2.0 sneaker

價錢：$4,100

