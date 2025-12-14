人流密集處偷卡 即碌爆 7漢被捕涉逾400萬

在咖啡室與好友共聚或專注其他工作，或在餐廳享用美食亦要小心看管財物。賊人會在人流密集地區，盜取受害人銀包並偷走信用卡，再將銀包放回原處以減低戒心，之後迅速「碌卡」購物。警方日前搗破盜用信用卡的犯罪集團，拘捕7人，涉案22宗案件，金額逾400萬元。

被捕的7名男子，年齡介乎30至60歲，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產，警方檢獲被捕人士犯案時身穿的衣物、現金、首飾、電話和手袋等。

警方調查顯示，該集團自2025年9月至12月期間，於港島及九龍人流密集地點，包括球場、咖啡室及餐廳，趁受害人不為意時偷取銀包內信用卡，再將銀包放回原位，令受害人短時間內難以察覺信用卡被盜。賊人得手後，隨即交予中間人分發，再由其他成員在短時間內前往名牌手袋店、服裝店及海味舖等地作大額簽帳，每次金額可達數十萬港元，以迅速榨取信用卡限額。

港島總區刑事部於上周五及六(12及13日)展開代號行動，成功瓦解一個涉及全港多區、組織嚴密的犯罪集團，拘捕7名本地男子，年齡介乎30至60歲，並偵破22宗案件。

警方港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩指，盜竊及以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰分別為10年及14年監禁。警方呼籲市民妥善保管財物，尤其在運動、用餐或人多擠迫地方，並應設定交易提示，信用卡遺失應立即報失。同時提醒商戶，處理大額交易時須核實持卡人身份，遇可疑情況，應立即通知警方。警方強調，任何形式的盜竊及欺詐均屬嚴重罪行，必定全力追查，絕不姑息。

