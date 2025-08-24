人生馬戲團｜楊思琦親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死 回應傳遭禁錮強暴

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
楊思琦與鍾嘉欣主演的《人生馬戲團》於2005年拍攝，當年劇組在廣州番禺拍攝期間得罪黑幫及遇襲，而楊思琦、鍾嘉欣因為當時失蹤了72小時，一度有傳她們遭禁錮強暴。楊思琦最近接受傳媒訪問親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死，並承認事發後被TVB「禁聲」，不過事隔20年後，她卻大方透露內情真相。
與鍾嘉欣番禺被追斬險死
楊思琦憶述當年有很多人向她詢問真相，並續說對方問她是否被捉走，甚至被禁錮，更有指被強姦等。她指事發當天劇組台前幕後為她慶生，不過離開卡拉OK場地時竟然遇到批手持武器的大漢襲擊。她形容當時的情況恍如拍攝《旺角卡門》，突然有七架Van仔出現，大漢們手上持有月型彎刀和水喉通。
楊思琦指當時被鍾嘉欣拖實，一起跳進草叢處逃命，她形容當刻感到非常凍，而且不敢發出聲音，趴在地下看到腳步的影子跑過，感到非常害怕，以為一定會死。她指這一次的經歷是最接近死亡的一次，所以與鍾嘉欣已經成為生死之交，直到現在仍然留有陰影。
