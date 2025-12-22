人行發布一次性信用修復政策 實行「免申即享」

【on.cc東網專訊】為支持信用受損但積極還款的個人高效便捷重塑信用，中國人民銀行周一（22日）對外發布一次性信用修復政策有關安排，符合相關條件的逾期訊息，將不會在個人信用報告中展示。

根據相關安排，政策適用對象限定於個人在中國人民銀行徵信系統中展示的信貸逾期訊息；適用時間區間要求逾期訊息產生於2020年1月1日至本月31日期間；適用金額為單筆逾期金額不超過1萬元人民幣（約1.1萬港元）；適用前提是個人在明年3月31日或之前足額償還逾期債務。

人行相關人士指出，一次性信用修復政策實行「免申即享」，個人毋須申請和操作、或提交證明材料，由人行徵信系統下月1日起自動識別和統一處理符合條件的逾期訊息。個人若要確認調整情況，可通過線上、線下方式查詢信用報告。人行明年上半年將額外增加兩次線下免費查詢個人信用報告的機會，作為配套措施。

