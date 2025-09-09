熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處
人道船隊突尼西亞港口遭無人機襲擊
（法新社西迪布賽義德9日電） 目標突破以色列對加薩走廊封鎖的「全球堅毅船隊」今天指出，其中一艘主力船在突尼西亞一個港口遭到無人機襲擊。突尼西亞內政部表示，有關無人機攻擊船隻的報導「毫無根據」。
據「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla），停靠西迪布賽義德港（Sidi Bou Said）這艘船的主甲板及甲板下方儲藏空間因失火而受損。
巴西倡議人士艾維拉（Thiago Avila）透過Instagram發布影片，內容是一名船隊成員聲稱目擊無人機。該名成員在影片中表示：「這百分之百是無人機丟下的炸彈。」
以色列軍方沒有立即回應法新社的置評請求。
聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）分享這段監視器畫面，呼籲注意影片中的聲響、爆炸，以及船員求救聲。她在X平台上寫道：「大家可自行判斷。」
全球堅毅船隊自稱是一個獨立團體，未與任何政府或政黨連結。
倡議人士6月和7月兩度以船隻試圖運送援助物資前往加薩時，都遭到以色列阻撓。
聯合國已於8月22日宣布加薩部分地區進入饑荒狀態，警告約50萬人面臨著「災難性」處境。
