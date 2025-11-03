專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
秒變「人間仙子」！粉紫色高光腮紅熱潮來襲，aespa Winter同款激減8折 12款爆紅夢幻色必入手
近期在網上掀起熱潮的「粉紫色高光腮紅」，以粉紫色為主調並透著細緻閃粉，只需輕輕一刷便彷彿讓整張臉被柔光包裹，散發自然通透感。韓國女生幾乎人手一盤，從任何角度看都有著若有似無的透亮光暈，肌膚像是天生會發光般。想要輕鬆打造出細膩又乾淨的高級妝容，一定要入手以下12款粉紫色高光腮紅！
韓國粉紫色高光腮紅熱潮！打造仙氣水光肌
粉紫色高光腮紅相較於傳統的提亮更清透乾淨，不僅能修飾膚色，更能讓妝容呈現不厚重的仙氣氛圍，像是肌膚天生自帶光的柔焦透亮質感。而且，質地對新手也十分友好，即使多層疊擦也不易破壞底妝，讓整體妝感高級又耐看。
12大韓國高人氣粉紫色高光腮紅推薦
粉紫色高光腮紅推薦1. CLIO Essential Blush Tap
75折優惠價：$110.87｜
原價：$147.82
粉質細緻細滑，宛如空氣般柔軟貼膚，能與底妝完美融合不飛粉。雙質地設計結合霧面與透光兩種妝效，既可單獨使用打造日常好氣色，也能疊擦出粉紫光暈的仙氣妝感。
粉紫色高光腮紅推薦2. fwee Lip & Cheek Glowy Jelly Pot
8折優惠價：$112.04｜
原價：$140.04
以獨特的果凍凝膠質地大受歡迎，輕輕用指腹拍上，便能感受到柔潤延展，瞬間讓臉頰散發透亮光澤。它同時可作為唇彩使用，一罐打造出統一的粉嫩水光妝感。
粉紫色高光腮紅推薦3. 3CE Blushlighter
價錢：$217.84
這款Blushlighter擁有3D立體打亮技術，融合細閃珠光與柔霧粉色調，輕輕一刷即可打造如同燈光追隨的高級感。其創新的「冷凍液態粉末技術」能同時呈現液體打亮的透亮度與粉質腮紅的柔滑觸感。
粉紫色高光腮紅推薦4. dasique Blending Mood Cheek
8折優惠價：$124.41｜
原價：$155.53
粉質細緻如絲，塗抹後能與膚色自然融合，不顯粉感。若想追求更有層次的粉紫打亮腮紅妝，可搭配品牌的同系列高光盤使用，營造從頰心到顴骨的漸層透亮感，低調卻極具質感。
粉紫色高光腮紅推薦5. JUNGSAEMMOOL Artist Cushion Blush Blur
價錢：$178.94
延續品牌標誌性的「自然水光肌哲學」，獨特的柔霧氣墊質地，能平滑服貼於任何底妝上，不起屑、不結塊。配合細緻的Ruby Cell粉撲，能準確點拍於顴骨與太陽穴位置，營造光線自然擴散的效果。色澤柔和通透，增添若有似無的粉嫩亮感，就像天生擁有透亮膚質般自然。
粉紫色高光腮紅推薦6. DEAR DAHLIA Petal Drop Liquid Blush
85折優惠價：$191.78｜
原價：$225.62
液態質地細滑易推開，輕輕拍上即可融入肌膚，呈現水潤透亮的粉紫暈染效果。它擁有可疊塗的特點，特殊的尖頭刷頭方便控制用量，不論新手或專業彩妝師都能精準上妝，打造如晨光般柔和的光澤感。
粉紫色高光腮紅推薦7. espoir Strobing Highlighter
8折優惠價：$185.87｜
原價：$233.4
細緻珠光會隨光線變化閃爍，讓肌膚看起來彷彿自體發光一樣。無論日常妝容或派對造型，只需少量點掃，即可提升面部立體度與肌膚透明感，營造從內而外的透亮仙氣妝感。
粉紫色高光腮紅推薦8. fwee Glitz Stone Highlighter
75折優惠價：$116.7｜
原價：$155.6
粉質細滑且延展力極高，只需少量即可帶出立體光澤，無論單擦或搭配腮紅使用皆可。特別推薦粉紫調的色號，細閃與偏光珍珠交織，拍照時更顯「自帶濾鏡」的柔焦感。
粉紫色高光腮紅推薦9. dasique Shine Glowy Highlighter Palette
價錢：$155.53
這款以「人魚光澤」為名的高光盤，內含四格不同亮度與偏光色調，可自由疊擦創造層次。當中，色號「#01 Twinkle Mermaid」特別受歡迎，粉紫珍珠光在陽光下閃爍細緻光影，如海面波光粼粼。質地採用果凍狀凝膠粉體，貼膚不卡粉，讓肌膚透出柔潤光澤。
粉紫色高光腮紅推薦10. rom&nd Juicy Roll Cheek
價錢：$132.26
創新的「雙層結構」設計，上層為透明光澤，下層為柔潤色彩。混合使用時，能同時呈現紅潤氣色與自然光澤感。粉質細緻易推，輕掃即可打造出如韓劇女主角般的粉嫩水光肌。不論搭配自然系底妝或濃妝造型，都能為整體妝感增添清新氣息。
粉紫色高光腮紅推薦11. espoir Tone Pairing Cheek
7折優惠價：$168.83｜
原價：$241.18
一盤結合霧面與果凍亮澤兩種質地，讓妝效更具層次。內含三種色調，分別為基底色、重點色與中和色，可自由混合使用，從自然日常妝到華麗晚宴妝皆適用。特別是粉紫與蜜桃調的搭配，更能突顯肌膚柔光感，打造精緻又乾淨的韓系仙氣妝。
粉紫色高光腮紅推薦12. WAKEMAKE Sheer Breeze Highlighter
7折優惠價：$114.37｜
原價：$163.38
這款的「#02 Pink Shell」色號靈感來自貝殼折射出的柔光珍珠，粉紫偏光在臉上綻放自然亮澤。不論是白皙或偏暖膚色都能完美融合，妝感輕盈不顯粉感。刷上後的肌膚仿佛被柔光包圍，散發溫柔又高級的仙氣氛圍。
