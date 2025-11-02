人間有情！狗主不幸癌症復發盼為愛犬尋家 愛心夫婦願領養送暖

【動物專訊】讀者Hellie約三年前不幸患癌需接受大手術，在養病期間更情緒跌入低谷，幸當時養了只有3個月大的柴犬Bagel，令她重拾心情，重燃歡樂。無奈她最近發現癌病復發，將需於11月初再次接受手術，稍後亦需接受電療化療的療程，她擔心自己無能力照顧愛犬，透過本報尋找愛心人士領養其狗狗Bagel，好讓愛犬不會因她患病而頓失依靠。經報道後，Hellie終於找到一對愛心夫婦願意領養Bagel，令她可以專心抗癌。領養者阿Ben接受本報訪問分享，他們是愛狗之人，並希望盡綿力，助Hellie渡過難關，亦歡迎Hellie手術後常來探望Bagel。

阿Ben表示，最先是他太太看到本報的帖文，深受感動，而他們一直是支持領養代替購買動物，希望以生命領養生命。加上，他早前亦有一位親人患癌，明白面對疾病時的無助，所以很明白Hellie的心情，也希望盡一點綿力幫助她，希望她能過渡此難關。

阿Ben表示，他和太太已養過四隻狗狗，全部都是領養的，頭兩隻狗狗已過身，而當中一隻於今年過身17歲的狗狗，無獨有巧是一隻豆柴犬，該狗狗是阿Ben他們從繁殖場救回來的，而恰巧Bagel樣子與他昔日的豆柴非常相似。現時他家中尚有一隻6歲的唐狗女Kaka，Bagel昨晚來到他的家後，兩狗現正在互相認識中，阿Ben相信兩狗狗在一段時間後會逐漸相熟。

2歲的Bagel是一隻比較活潑的狗狗及護食問題，阿Ben也一一接納，其太太昨日更嘗試逐粒狗糧餵Bagel，讓他慢慢適應這個新家及慢慢改善護食問題，而目前進展良好，並已一日帶Bagel去兩次街街放電，希望他可以快樂及適應。阿Ben更特別為Hellie打氣，祝福她身體健康，及歡迎她接受手術後經常回來探望狗狗Bagel。

即將面對手術及連串抗癌治療的Hellie表示，自從報道刊登後，當日起碼有10幾位熱心人士WhatsApp關心及慰問她，最後有三位家庭見面，其中一位是阿Ben的家，她感到他們很有愛心及見到Bagel時很開心，加上知道Bagel與阿Ben之前離世的豆柴樣子很相似，最終決定將Bagel交給阿Ben。

Hellie表示，「我想衷心和他們(阿Ben夫婦)講聲多謝！好感激他們在我最迷茫及徬徨時候出現，幫助我同Bagel!我亦好開心及好幸運，Bagel可以遇到他們好有愛的一家人!」她亦透過本報感謝各界的關心及幫忙，令到Bagel有個新的安樂窩，她將努力對抗病魔，並將於幾日後接受手術。盼望大家為她、Bagel送上祝福。

Bagel已到新家，正與領養人的狗狗Kaka一同去街街。

Bagel(左）與Kaka（右）在互相認識中。

Bagel獲好心夫婦阿Ben領養了。

Bagel成功找到領養人，狗主Hellie坦言可放下心頭大石，會努力抗癌。

Bagel是Hellie抗癌時的心靈伴侶，是由細養到大的狗狗。

Hellie無奈癌症復發，決定尋找好心人領養Bagel，好讓他有所依靠。

